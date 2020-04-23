Muş'ta yurtta karantinada kalan vatandaşlara moral konseri - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) Muş'a getirilen 175 Türk vatandaşı için konser verildi.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Müştakbaba Kız Öğrenci Yurdu'nda karantinada kalan misafirlere moral vermek amacıyla program düzenledi.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, yerel sanatçıların seslendirdiği şarkılarla devam etti.
Karantinadaki vatandaşlar da ellerindeki Türk bayraklarıyla pencerelerden konseri dinledi, şarkılara eşlik etti.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yurdun bahçesine led ışıklarla "100. Yıl" yazıldı.
Yurt personelleri de Türk bayrağı açarak İstiklal Marşı'nı okudu.
Programa, jandarma, polis, AFAD ve sağlık çalışanları katıldı.