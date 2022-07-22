Nehir suyunun temiz olduğunu ispatlamak için kana kana su içti ama sonu kötü bitti

Muş'ta yuvadan düşen leylek yavrusu tedaviye alındı

MUŞ Muş'ta bir evin çatısındaki yuvasından düşerek ayağı kırılan leylek yavrusu tedavi altına alındı.

Korkut İlçesine bağlı Alazlı köyünde bir evin çatısından düşerek ayağı kırılan leylek yavrusuna, hayvansever vatandaş Hikmet Yeşil ve çocukları sahip çıktı. Yol kenarında yaralı olarak bulduğu leyleği evine götüren Yeşil, durumu Muş Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne bildirdi. Köye gelen ekipler, yaralı leyleği aileden teslim alarak, tedavisinin yapılması için Muş Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Geçici Bakım Evine bıraktı. Muayenesi yapılan leylek yavrusunun ayağının kırıldığı ve tedavisinin tamamlanması için Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezine gönderileceği bildirildi.

Yoldan geçerken leylek yavrusunun yerde yattığını fark ettiğini anlatan Hikmet Yeşil, çatıdan düşerek ayağını kıran leyleği Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne bildirdiğini söyledi. Yaralı leyleği köye gelen görevlilere teslim ettiğini belirten Yeşil, "Köyümüzde çok sayıda leylek yuvası bulunmakta. Yoldan geçerken leyleği fark ettim. İlk başta öldüğünü düşündüm fakat gidip baktığımda leylek canlı ama hareket edemiyordu. Büyük ihtimalle çatıdan düştüğü sırada yaralanmıştı. İnşallah iyi olup, sağlığına kavuşur" dedi. Muş Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Geçici Bakım Evi Veterineri Semih Türkcan ise çatıdan düştüğünü öğrenilen leylek yavrusunun bir ayağında kırık, diğer ayağında ise yara olduğunu tespit ettiklerini ifade etti.

Türkcan, leylek yavrusunun ilk müdahalenin ardından Van 100. Yıl Yaban Hayvanları Rehabilitasyon Merkezine göndereceklerini belirterek, "Vatandaşlarımız böyle yaralı hayvanları gördüklerinde yetkililere haber versinler, zarar vermesinler. Duyarlı vatandaşımıza teşekkür ediyorum ve bu hareketiyle de diğer vatandaşlarımıza da örnek olacağını düşünüyorum" diye konuştu.