Muş'ta "Zararlı Alışkanlıklar" Semineri Düzenlendi

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü
ile Zafer Spor Kulübü tarafından zararlı alışkanlıklardan korunma projesi kapsamında seminer düzenlendi.
Gençlik Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleşen seminerde, çocukların ve gençlerin zararlı alışkanlıklardan uzaklaştırılması amacıyla bilgilendirme yapıldı.
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler, madde bağımlılığı ile son zamanlarda gün yüzüne çıkan ekran, sosyal medya, internet gibi alışkanlıkların zararlı alışkanlıklar olduğunu söyledi.
Sadece alkol ve sigaranın bağımlılık yapan zararlı maddeler olmadığına işaret eden Güler, "Bu zararlı alışkanlıkların içerisinde ekran bağımlılığı da var. Zafer Spor Kulübümüzün Bakanlığımızla müşterek yürüttüğü bu proje, hem gençlik hem de geleceğimiz açısından çok önemli. Çünkü sağlıklı beden, sağlıklı zihinleri tetikler. Sağlıklı karar almak istiyorsanız, sağlıklı bir bedene ihtiyacımız var. Bedenen sağlıklıysanız ruhen de sağlıklısınızdır." ifadelerini kullandı.
Daha sonra Muş
Cumhuriyet Başsavcılığında görevli denetimi serbestlik uzmanı Ferhat Peker, sunum yaptı.
Seminere Muş Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Kemal Türkan de katıldı.