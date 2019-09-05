Son Dakika Haberleri: Muş'ta zehirlenme şüphesi, 1 çocuk öldü, anne ve 3 çocuk tedavi altında
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Muş'ta zehirlenme şüphesi, 1 çocuk öldü, anne ve 3 çocuk tedavi altında

2 saat önce

MUŞ'ta zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan 1 çocuk öldü, 3'ü çocuk 4 kişi ise tedaviye alındı.

Muş'ta zehirlenme şüphesi, 1 çocuk öldü, anne ve 3 çocuk tedavi altında, System.String[]

MUŞ'ta zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan 1 çocuk öldü, 3'ü çocuk 4 kişi ise tedaviye alındı. AFAD ekipleri, olayın yaşandığı evde gaz ve radyasyon ölçümü yaptı.

Olay, 30 Ağustos günü merkeze bağlı Dumlusu köyünde meydana geldi. Seher Aykan ve çocukları Resul (11), Elif (5) ve Özlem (3) ile kuzenleri Bilal Aykan (6) evde rahatsızlandı. Yakınlarının ihbarı üzerine köye sevk edilen ambulanslarla 4'ü çocuk 5 kişi, zehirlenme şüphesiyle Muş, Van ve Elazığ'daki hastanelere kaldırıldı. Elazığ'da tedavi gören Özlem Aykan, dün gece hayatını kaybetti. Özlem Aykan, bugün Dumlusu köyünde toprağa verildi.

Bilal Aykan'ın Elazığ Eğitim ve Araştırma, Seher Aykan'ın Van Bölge Eğitim ve Araştırma, Resul ve Elif Aykan kardeşlerin ise Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

AFAD GAZ ÖLÇÜMÜ YAPTI

Muş İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, köye giderek olayın yaşandığı evde inceleme yaptı. AFAD ekipleri, özel giysileri giyerek evde zehirleyici, parlayıcı, patlayıcı gaz ve radyasyon ölçümü gerçekleştirdi. Ancak ölçümlerde, herhangi bir bulguya rastlanmadı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ise ailenin tükettiği gıda ve bahçedeki ürünlerden numuneler aldı. Numuneler incelenmek üzere laboratuvarlara gönderildi.

'TARIM İLACINDAN ŞÜPHELENİYORUZ'

Ölen küçük kızın amcası Metin Aykan, tarım ilacından şüphelendiklerini söyledi. Aykan, "Bize gaz zehirlenmesi dendi ama o yönde bir bulguya rastlanılmadı. Elazığ Araştırma Hastanesi'nde doktorlar tarım ilacından şüphelendiğini bildirdi. Orada vefat eden yeğenim Özlem Aykan'ı defnettik. İlgililerin acilen buna müdahale etmesi lazım" dedi.

AFAD, Muş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 04:22 Kaynak: DHA
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