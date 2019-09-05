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Muş'ta zehirlenme şüphesi: 1 çocuk öldü, anne ve 3 çocuk tedavi altında

52 dakika önce

Muş'ta 30 Ağustos günü zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan 1 çocuk öldü, anne ve 3 çocuğun ise tedavisi sürüyor.

Muş'ta zehirlenme şüphesi: 1 çocuk öldü, anne ve 3 çocuk tedavi altında, System.String[]

Muş'ta 30 Ağustos günü zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan 1 çocuk öldü, anne ve 3 çocuğun ise tedavisi sürüyor.


Olay merkeze bağlı Dumlusu köyünde yaşayan Aykan ailesinin evinde meydana geldi.AnneSeher Aykan ile çocukları Özlem (3), Resul (11), Elif (5) ve kuzenleri Bilal Aykan (6) rahatsızlandı. Aile, gazdan zehirlendikleri şüphesiyle Muş, Van ve Elazığ devlet hastanelerine kaldırıldı. Elazığ'da tedavi gören Özlem Aykan dün gece hayatını kaybetti. Aykan Dumlusu köyünde toprağa verildi. Bilal Aykan'ın Elazığ Araştırma, anne Seher'in Van, diğer çocuklar Resul ve Elif'in ise Erzurum Araştırma Hastanesi'nde tedavileri sürüyor.


Muş İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, Dumlusu Köyü'nde zehirlenmenin yaşandığı evde incelemeler yaptı. AFAD ekipleri özel giysileri giyerek evde zehirleyici, parlayıcı, patlayıcı gaz ve radyasyon ölçümü gerçekleştirdi. Yapılan ölçümlerde herhangi bir bulguya rastlanmadı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ise ailenin tükettiği gıda ve bahçedeki ürünlerden numuneler aldı. - MUŞ

Anne, Muş, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 10:54 Kaynak: İHA
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