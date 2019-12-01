Son Dakika Haberleri: Muş'ta zorunlu kış lastiği uygulaması başladı
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Muş'ta zorunlu kış lastiği uygulaması başladı

6 saat önce

Muş'ta, zorunlu kış lastiği uygulaması kapsamında yük ve yolcu taşıyan araçlarda denetim yapıldı.

Muş'ta zorunlu kış lastiği uygulaması başladı, System.String[]

Muş'ta, zorunlu kış lastiği uygulaması kapsamında yük ve yolcu taşıyan araçlarda denetim yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 noktada gerçekleştirdikleri kontrollerde lastiklerin diş ölçümünü yaptı, sürücüleri uyardı.

1 Nisan 2020'ye kadar devam edecek uygulama kapsamında kurallara uymayan sürücülere 625 lira cezai işlem uygulanacağı bildirildi.

Muş- Bingöl Karayolu üzerinde yapılan kontroller sırasında durdurulan sürücülerden Adem Kalkan, uygulamayı yerinde bulduğunu belirterek, Kırşehir'den geldiğini ve birçok yerde kar yağışının olduğunu söyledi.

Kalkan, kış lastiği takmadan yola çıkılmaması gerektiğini ifade etti.

Emniyet Müdürlüğü, Muş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 05:14 Kaynak: AA
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