Son Dakika Haberleri: Muş'taki 154 okula "Beyaz Bayrak" sertifikası
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Muş'taki 154 okula "Beyaz Bayrak" sertifikası

1 saat önce

Muş Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 154 okula "Beyaz Bayrak ve Beslenme Dostu" sertifikası verildi.

Muş'taki 154 okula

Muş Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 154 okula "Beyaz Bayrak ve Beslenme Dostu" sertifikası verildi.


Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Sağlık Bakanlığı işbirliğiyle uygulanan "Beyaz Bayrak" ve "Beslenme Dostu Okul" projeleri çerçevesinde öğretmenevinde düzenlenen törenle 154 okula "Beyaz Bayrak" ve "Beslenme Dostu" sertifikası verildi.


Sertifika töreninin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Müdürü Emin Engin, "Bugün burada besleme dostu okullarımıza ve beyaz bayrak almaya hak eden 154 okulumuza belgelerini verdik" dedi.


Muş'ta 716 okulun bulunduğunu ve bunlardan 113 tanesinin beyaz bayrak almaya hak kazandığını kaydeden Engin, "41 okulumuz da beslenme dostu okul seçildi. Tabi bu rakam bizim için asla yeterli değil. Bu yıl okul müdürlerimizle beraber bir hedef koyduk. Bir defa okullarımızın yüzde 90'ı beyaz bayrak için mücadele edecek. Bunların inşallah büyük bir kısmı da beyaz bayrak alacaklar. Bakanlığımızın düzenlenmiş olduğu beyaz bayrak ve beslenme dostunun amacı, okullarımızın hijyen ve temiz olması. İnsan sahiplendiği yeri temiz tutar ve oraya değer verir. Bizim buradaki amacımız; öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz okullarını sahiplensinler, temiz tutsunlar. Beslenme dostunda ise, o da çok önemli bir husus, obezitenin gittikçe arttığı bir toplumda biz öğrencilerimizi doğru beslenmeye yönlendirmek suretiyle iyi örnekler göstermelerini arzu ediyoruz" diye konuştu. - MUŞ

Muş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 12:22 Kaynak: İHA
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