Alabalık tesisinde 500 ton balık üretildi - Son Dakika
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Alabalık tesisinde 500 ton balık üretildi

11.07.2022 15:09

Muş'un Varto ilçesinde kurulan alabalık tesisinde, 100 ton somon, 400 ton da alabalık üretimi gerçekleştirildi.

Muş'un Varto ilçesinde kurulan alabalık tesisinde, 100 ton somon, 400 ton da alabalık üretimi gerçekleştirildi.

İlçeye 25 kilometre mesafedeki Şerafettin Dağı yamacındaki doğal su kaynağının bulunduğu alana 12 yıl önce kurulan tesiste, yetiştirilen balıkların ekonomiye 40 milyon lira katkı sağlaması bekleniyor.

Tesis sahibi Ercan Özer, AA muhabirine, bu yıl 6 milyon yavru balık üretimini gerçekleştirdiklerini söyledi.

Tesisin 37 milyon balık kapasiteli olduğunu belirten Özer, şunları kaydetti:

"Verimli su kaynakları sayesinde kaliteli balık yetiştiriyoruz. 37 milyon balık kapasiteli tesisimiz ülkemizde onuncu sırada yer alıyor. Şu an yüzde 65 kapasiteyle çalışıyoruz. Hedefimiz bunu yüzde yüze çıkartmaktır. Yılda 100 ton somon balığı 400 ton da alabalık üretimi gerçekleştiriyoruz. Ekonomiye yılda 40 milyon lira katkı sunmayı hedefliyoruz. Balıkları gram olarak satışa sunuyoruz. 3 gramdan başlayıp 250 grama kadar satış yapıyoruz. Balıkları İstanbul, İzmir, Elazığ ve Muğla'ya gönderiyoruz. Geçen yıl barajlarda ürettiğimiz balıkları Rusya ve Japonya'ya ihracat ettik. Şu an satışları yurt içine yapıyoruz."

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Alabalık tesisinde 500 ton balık üretildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Alabalık tesisinde 500 ton balık üretildi - Son Dakika
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