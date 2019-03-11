Muş'taki Besicilerin Zorlu Kış Mesaisi Sürüyor

Muş'un Ağıllı köyündeki besiciler, yazın topladıkları otları, kışın karla kaplı bölgelerden kızaklarla getirip hayvanlarını besliyorlar.

Muş'un Ağıllı köyündeki besiciler, yazın topladıkları otları, kışın karla kaplı bölgelerden kızaklarla getirip hayvanlarını besliyorlar.



İl merkezine 58 kilometre uzaklıktaki Ağıllı köyünde besiciler, yaz mevsiminde topladıkları ot ve samanları, köyün dışındaki karla kaplı bölgelerden tahta kızaklarla köye getiriyorlar.



Geçimini besicilik yaparak sağlayan Abdurrahim Yasun, yaptığı açıklamada, köylerinde mart ayında bile karın etkili olduğunu söyledi.



"Yaz aylarında ovada biriktirdiğimiz ot ve samanlarımız kar altında kalmış. Karın altından çıkardığımız samanları günde 2 defa kızaklarla hayvanlara götürüyoruz." diyen Yasun, "Özellikle kışın zor koşullarda besicilik yapıyoruz. Köyümüz yüksek rakımda olduğu için çok fazla kar yağıyor. Mart ayına girmemize rağmen halen 2 metre karla boğuşuyoruz. Birçok yerde hayvanlar meralarda otlarken, biz nisan ayına kadar kar üzerinde yem veriyoruz."

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Kazanın 1'inci Yıl Dönümünde Mina Başaran'ın Nişanlısından Duygusal İlan

Son Dakika! Türkiye'den ABD'nin S-400 Tehditlerine Cevap: Birilerinin Kaprisini Bekleyecek Değiliz

İcradan Satılık 4 Yıldızlı Otel

Beykoz'daki Yalısı Nedeniyle Mahkemelik Olan Şarkıcı Ebru Gündeş Beraat Etti