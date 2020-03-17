Muş'taki cadde ve kaldırımlar köpüklü ve tazyikli suyla yıkanıyor - Son Dakika

Muş Belediyesi korona virüs tedbirleri kapsamında çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İtfaiye ekipleri, cadde ve kaldırımları köpüklü ve tazyikli suyla yıkayarak dezenfekte ediyor.



Muş Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin birlikte sürdürdüğü çalışmalarda şehirdeki kaldırımlar, yollar ve ara sokaklar tamamen yıkanıyor. Temizlik çalışmalarının startını Yukarı Çarşı mevkiinden veren ekipler, ilk olarak İstasyon ve Cumhuriyet caddeleri ile güzergah üzerindeki kaldırımları yıkadıktan sonra ara sokakları da tazyikli su ile yıkıyor.



Yıkama çalışmalarını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Feyat Asya, yetkililerden bilgi aldı. Başkan Asya, bu sırada karşılaştığı vatandaşlarla da ayaküstü sohbet etti. Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Başkan Feyat Asya, Muş Belediyesi olarak rutin yapılan kent temizliğine dünya genelinde bir tehdit oluşturan korona virüs dolayısıyla daha fazla önem verdiklerini söyledi. Korona virüsün küresel anlamda hayatı olumsuz etkilediğini kaydeden Başkan Asya, vatandaşların bu durumdan etkilenmemesi için hükümet yetkililerinin belirlediği yol haritasına riayet ettiklerini ve bunu yerelde uyguladıklarının altını çizdi. Başkan Asya, "Malumunuz bugünlerde birçok ülke ve millet bir salgınla mücadele ediyor. Korona virüse karşı ülkemiz genelinde başlatılan tedbirleri kendi yerelimizde uygulamak üzere ilk günden itibaren çaba sarf ediyoruz. Gerek cadde ve kaldırımların köpüklü ve tazyikli suyla yıkanmasından, toplu kullanım alanlarının dezenfekte edilmesine kadar hassasiyetle önlemlerimizi alıyoruz. Sağlık Bakanlığımızın özverili çalışmalarını yakından takip ederek yapılan çalışmaların gereğini yerelimizde uyguluyoruz. İçişleri ile Çevre ve Şehircilik Bakanlıklarımızın bizlere gönderdiği genelgelere uyarak çalışmalarımızı yapıyoruz. Bu süreçte vatandaşlarımızın da desteklerine ihtiyacımız var. İnşallah bu süreci de sorunsuz bir şekilde atlatırız" dedi. - MUŞ