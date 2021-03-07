Son dakika haberi: Muş'taki camilerde "tedbirlere uyalım" anonsu yapıldı - Son Dakika

Son dakika haberi: Muş'taki camilerde "tedbirlere uyalım" anonsu yapıldı

07.03.2021 11:23

Edinilen son dakika haberine göre Ezan okuması Camide anons yapılması Cami imamı Davut Güler'in konuşması Beldeden genel görüntüler Mustafa Peker'in konuşması Melik Aydın'ın konuşması Muş'taki camilerde "tedbirlere uyalım" anonsu yapıldı MUŞ ( AA) - Muş'taki camilerde gün boyu yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine...

Ezan okuması

Camide anons yapılması

Cami imamı Davut Güler'in konuşması

Beldeden genel görüntüler

Mustafa Peker'in konuşması

Melik Aydın'ın konuşması

Muş'taki camilerde "tedbirlere uyalım" anonsu yapıldı

MUŞ ( AA) - Muş'taki camilerde gün boyu yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyulması çağrısı yapıldı.

Kovid-19 risk değerlendirme haritasına göre, düşük riskli kentler arasında bulunan Muş'ta, Valilik talimatıyla camilerde kurallara uyulması için anonslar yapıldı.

İmamlar, cami minarelerinden, "Salgın nedeniyle kontrollü normalleşme dönemindeyiz. Hayatımızın her alanın normalleşmesi için kurallara uyulmalıyız. Sağlığımız için maske, mesafe ve temizlik kuralına uyalım. İnşallah birlikte başaracağız" Kovid-19 kurallarına dikkat çekmeye çalıştı.

Cami İmamı Davut Güler, gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşların Kovid-19 tedbirlerine uyması için her gün öğlen, ikindi ve akşam namazlarından sonra anons yaptığını söyledi.

Uzun süredir Kovid-19 salgınıyla mücadele edildiğini anımsatan Güler, şunları kaydetti:

"Kovid-19 nedeniyle birçok vatandaşlarımız öldü. Hastalığı ağır atlatandalar oldu. Salgınla mücadelede tüm halkımızın duyarlı olması için Valiliğimiz ve il müftülüğümüz böyle bir çalışma başlattı. Yapmış olduğumuz çağrılara halkımızda önem gösteriyor. Günde 3 kez vakit namazlarından sonra anons yaparak halkımızı bilgilendiriyoruz. En kısa zamanda bu hastalıktan kurtulmak için dua ediyoruz."

Kent sakinlerinden Melik Aydın ise camilerde yapılan anonsların önemli olduğunu dile getirerek, "Kontrollü normalleşme süreciyle iş yerimizi açmaya başladık. Düşük riskli kentler arasında bulunuyoruz. Ama yine de kurallara uymamız gerekiyor. Camilerde halkımızın kurallara uyması yönünde anons yapıyor." diye konuştu.

Son dakika haberi: Muş'taki camilerde tedbirlere uyalım anonsu yapıldı
Son dakika haberi: Muş'taki camilerde tedbirlere uyalım anonsu yapıldı
Son dakika haberi: Muş'taki camilerde tedbirlere uyalım anonsu yapıldı
Son dakika haberi: Muş'taki camilerde tedbirlere uyalım anonsu yapıldı

Muş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Muş'taki camilerde 'tedbirlere uyalım' anonsu yapıldı - Son Dakika


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