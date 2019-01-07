Son Dakika Haberleri: Muş'taki Cinayet Zanlısı, 18 Yıl Sonra Tekirdağ'da Yakalandı

Muş'taki Cinayet Zanlısı, 18 Yıl Sonra Tekirdağ'da Yakalandı

25 dakika önce

MUŞ'ta 18 yıl önce kan davası yüzünden Ümran Yalçın'ı öldürmekten hakkında 10 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari Eren Bilgin (38), Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde yakalanarak cezaevine konuldu.

Muş'taki Cinayet Zanlısı, 18 Yıl Sonra Tekirdağ'da Yakalandı, System.String[]
MUŞ'ta 18 yıl önce kan davası yüzünden Ümran Yalçın'ı öldürmekten hakkında 10 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari Eren Bilgin (38), Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde yakalanarak cezaevine konuldu.

Muş'ta 2002 yılında Ümran Yalçın'ı kan davası nedeniyle öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan ve Muş Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 10 yıl 6 ay hapis cezası verilen Eren Bilgin, mahkeme kararının ardından kaçarak izini kaybettirdi. Marmara Ereğlisi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, cinayetten hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Eren Bilgin'in ilçede 'Mustafa' adını kullanarak bir dönercide çalıştığını ve kendisini Diyarbakırlı olarak tanıttığını belirledi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler bu sabah saatlerinde Bilgin'i, Yeniçiftlik Mahallesi'ndeki evinde gözaltına aldı. Jandarmadaki soruşturmasının ardından adliyeye çıkarılan Bilgin, tutuklanarak cezaevine konuldu. - Tekirdağ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 05:06 Kaynak: DHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Genç Kadının, Platonik Aşk Yaşadığı İş Arkadaşını Öldürdüğü Anlar Saniye Saniye Kaydedildi Gaziantep'te Parkta Gömülü Bebek Cesedi Bulundu

Cani Koca, Eşini Bıçakla Yaralayıp, "Sonunu Sen Düşün" Diyerek Tehdit Etti Antalya'da Kolunda Pantolon Kemeri Takılı Erkek Cesedi Bulundu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.1.2019 17:31:38. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Muş'taki Cinayet Zanlısı, 18 Yıl Sonra Tekirdağ'da Yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]