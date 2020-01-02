Muş'taki dağ köyleri kar altında kaldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Muş'taki dağ köyleri kar altında kaldı - Son Dakika

Muş'taki dağ köyleri kar altında kaldı

6 saat önce

Muş'ta özellikle kırsal kesimde etkili olan kar yağışı nedeniyle birçok ev adeta kara gömülürken, vatandaşlar ise hayvanlarına kar üzerinde yem veriyor.

Muş'taki dağ köyleri kar altında kaldı, System.String[]

Muş'ta özellikle kırsal kesimde etkili olan kar yağışı nedeniyle birçok ev adeta kara gömülürken, vatandaşlar ise hayvanlarına kar üzerinde yem veriyor.


Muş'un Üçevler köyünde kar kalınlığı 1 metreye ulaştı. Kar yağışı ve soğuk havanın etkili olduğu bölgede köyün tamamı kara gömülürken, vatandaşlar ev ve ahırlara ulaşımlarını ise patika yollardan sağlıyor. Hayvanlara kar üzerinde yem veren hayvan sahipleri, kışın 6 ay boyunca bu şekilde yemleme yaptıklarını ifade etti. Koyunlara dışarıda saman verdiklerini anlatan hayvan sahibi Hamdi Subaşı, "1,5 metre kar yağdı. Hayvanlara dışarıda saman veriyoruz. Kışımız burada zor oluyor. 6 ay boyunca kar altına kalıyoruz. 100 tane koyuna bakıyorum ve 6 ayda yaklaşık hayvanlara 30 ton saman veriyoruz. Samanın tonu 2 bin TL'yi buluyor. Samanı da Muş'tan alıp buraya getiriyoruz. Kış çetin geçiyor ve hayvan bakımı da gerçekten zor. Hayvanları kurbanlık için yetiştiriyorum" dedi. - MUŞ

Muş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 10:53 Kaynak: İHA
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