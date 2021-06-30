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MUŞ'TAKİ EVLAT NÖBETİNDE 11'İNCİ HAFTA; AİLE SAYISI 6 OLDU - Son Dakika

MUŞ'TAKİ EVLAT NÖBETİNDE 11'İNCİ HAFTA; AİLE SAYISI 6 OLDU

30.06.2021 13:10

MUŞ'ta, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan evlat nöbetindeki aile sayısı, 11'inci haftada 6'ya yükseldi.

MUŞ'ta, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan evlat nöbetindeki aile sayısı, 11'inci haftada 6'ya yükseldi. HDP binası önünde eylemi sürdüren aileler, çocuklarını istediklerini söyledi.

Terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan çocukları için her çarşamba HDP il binası önünde evlat nöbeti tutan aile sayısı, 11'inci haftada 6'ya çıktı. Ailelerin HDP binası önündeki bekleyişi sürerken, sayıları ise her hafta yükseliyor. Türk bayrakları ve pankartlarla Özcan ve Teker ailelerinin başlatarak sürdürdüğü evlat nöbetine, bu hafta Arul ailesi de katıldı. Bulanık ilçesine bağlı Elmakaya beldesinde yaşayan Arul ailesinin 2015 yılında dağa kaçırılan çocukları Mustafa Arul (39) için ağabeyi Yemlihan Arul, evlat nöbetine katıldı. Aileler, 'Halk düşmanı parti', 'Evlatlarımızı vereceksiniz', 'Ha HDP ha PKK', 'Türk-Kürt kardeştir, HDP kalleştir' ve 'Halkı dolandıran parti' yazılı pankartlar açtı.

Annesinin vasiyeti üzerine kardeşi Mustafa için evlat nöbetine katıldığını belirten Yemlihan Arul, "Annemin bizlere vasiyeti, 'Mustafa'yı bulun' dedi. Ben buraya kardeşim Mustafa için geldim. Bizler burada sadece çocuklarımızı istiyoruz. Çok bir şey istemiyoruz onlardan. Kardeşim ile hiç görüşme şansım olmadı. Daha doğrusu hiçbir yerden de haber alamadık. Gidiş o gidiş" dedi.

Kardeşi Atilla için HDP binası önünde ailesiyle birlikte evlat nöbetini sürdüren Ümit Özcan ise 'Kardeşimi HDP götürüp, PKK'ya satmıştır. Ben kardeşimi HDP'den istiyorum. Kardeşim gelene kadar bu eyleme devam edeceğiz. Bu konuda da sonuna kadar kararlıyız. Diyarbakır ilindeki eyleme de Muş'taki eyleme de sürekli katılıyorum. Sonuna kadar da katılmaya kararlıyım. Suçlu olan kaçıyor. Şu an Diyarbakır ilindeki HDP binası bomboş; hepsi kaçtılar, gittiler. Kardeşimi istiyorum ve gelene kadar da eylemimi sürdüreceğim" diye konuştu.

Muhammed Emin Teker'in annesi Gülbahar Teker de çocuğu gelene kadar HDP il binası önünden hiçbir yere ayrılmayacağını dile getirip, aileler olarak HDP'den çocuklarını istediklerini söyledi.

MUŞ'TAKİ EVLAT NÖBETİNDE 11'İNCİ HAFTA; AİLE SAYISI 6 OLDU
MUŞ'TAKİ EVLAT NÖBETİNDE 11'İNCİ HAFTA; AİLE SAYISI 6 OLDU
MUŞ'TAKİ EVLAT NÖBETİNDE 11'İNCİ HAFTA; AİLE SAYISI 6 OLDU
MUŞ'TAKİ EVLAT NÖBETİNDE 11'İNCİ HAFTA; AİLE SAYISI 6 OLDU
MUŞ'TAKİ EVLAT NÖBETİNDE 11'İNCİ HAFTA; AİLE SAYISI 6 OLDU

Halkların Demokratik Partisi, Terör, PKK, Muş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MUŞ'TAKİ EVLAT NÖBETİNDE 11'İNCİ HAFTA; AİLE SAYISI 6 OLDU - Son Dakika


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