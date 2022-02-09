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MUŞ'TAKİ EVLAT NÖBETİNDE 43'ÜNCÜ HAFTA - Son Dakika

MUŞ'TAKİ EVLAT NÖBETİNDE 43'ÜNCÜ HAFTA

09.02.2022 15:36

MUŞ'ta, çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan 26 aile, evlat nöbetini 43'üncü haftada da sürdürdü.

MUŞ'ta, çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan 26 aile, evlat nöbetini 43'üncü haftada da sürdürdü. HDP binası önünde nöbet tutan aileler, çocukları gelene kadar eylemlerinin devam edeceğini belirtti.

Muş'ta her hafta çarşamba günleri HDP binası önünde evlat nöbeti tutan aileler, çocuklarının teslim olmasını beklediklerini söyledi. Evlat nöbetinin 43'üncü haftasında kar yağışı ve soğuk havaya rağmen 'Yavrumu verin bana', 'Anneler direniyor', 'Artık yeter, bırakın evlatlarımızı' ve 'Artık yeter, yakamızdan düşün' yazılı dövizleri açan aileler, HDP ve terör örgütü PKK aleyhinde sloganlar attı.

Evlat nöbetine, 2014 yılından bu yana haber alamadığı oğlu Ersin için katılan Ayten Koçhan, 43 haftadır kararlılıkla eylemimizi sürdürüyoruz. Çocuklarımız gelene kadar da burada bekleyeceğiz, eylemimize devam edeceğiz. Gelin yavrum, teslim olun. Yeter anneler ağladı. Biz HDP'den, PKK'dan çocuklarımızı istiyoruz. Kış demeden, soğuk demeden, kar demeden biz burada bekliyoruz dedi.

MUŞ'TAKİ EVLAT NÖBETİNDE 43'ÜNCÜ HAFTA
MUŞ'TAKİ EVLAT NÖBETİNDE 43'ÜNCÜ HAFTA
MUŞ'TAKİ EVLAT NÖBETİNDE 43'ÜNCÜ HAFTA
MUŞ'TAKİ EVLAT NÖBETİNDE 43'ÜNCÜ HAFTA

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Halkların Demokratik Partisi, Terör, PKK, Muş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MUŞ'TAKİ EVLAT NÖBETİNDE 43'ÜNCÜ HAFTA - Son Dakika


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SON DAKİKA: MUŞ'TAKİ EVLAT NÖBETİNDE 43'ÜNCÜ HAFTA - Son Dakika
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