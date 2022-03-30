MUŞ'TAKİ EVLAT NÖBETİNDE 50'NCİ HAFTA - Son Dakika
Üye Girişi

MUŞ'TAKİ EVLAT NÖBETİNDE 50'NCİ HAFTA

30.03.2022 14:41

MUŞ'ta, çocuklarının kaçırılmasından sorumlu tuttukları HDP'nin il binası önünde eylemlerini sürdüren 29 aile, 50'nci haftayı da destek ziyaretleriyle geride bıraktı.

MUŞ'ta, çocuklarının kaçırılmasından sorumlu tuttukları HDP'nin il binası önünde eylemlerini sürdüren 29 aile, 50'nci haftayı da destek ziyaretleriyle geride bıraktı.

Çocuklarının PKK terör örgütü tarafından dağa kaçırılmasından sorumlu tuttukları HDP'nin il binası önünde çarşamba günleri eylem yapan aileler, 50'nci haftayı geride bıraktı. 29 ailenin eylemine bugün de destek ziyaretleri yapıldı. Muş'a gelen Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Muammer Karaman, beraberindeki heyet ile aileleri ziyaret etti. Bekleyişlerini sürdüren ailelerle çadır içinde bir araya gelen Karaman, Memur Sendikaları Konfederasyonu olarak her daim destekçileri olduklarını belirtti.

EVLADINA KAVUŞAN BABADAN AİLELERE DESTEK ZİYARETİ

Kandırılarak dağa kaçırılan ve ikna çalışmaları sonucu 2010 yılında teslim olan oğluna kavuşan Hüseyin Yıldız da ailelerle bir araya geldi. Bir zamanlar kendisinin de evlat yolu gözlediğini anlatan Yıldız, ailelerden kararlarından vazgeçmemelerini istedi. Oğlunun birkaç ay cezaevinde yattıktan sonra serbest bırakıldığını kaydeden Yıldız, yuva kurduğunu, kendi evinde mutlu yaşam sürdüğünü söyledi.

MUŞ'TAKİ EVLAT NÖBETİNDE 50'NCİ HAFTA
MUŞ'TAKİ EVLAT NÖBETİNDE 50'NCİ HAFTA
MUŞ'TAKİ EVLAT NÖBETİNDE 50'NCİ HAFTA
MUŞ'TAKİ EVLAT NÖBETİNDE 50'NCİ HAFTA
MUŞ'TAKİ EVLAT NÖBETİNDE 50'NCİ HAFTA

YORUMLAR
500
Muş'ta annelerin evlat nöbeti devam ediyor Muş'ta annelerin evlat nöbeti devam ediyor EVLAT NÖBETİNDEKİ BABA: EVLATLARIMIZI HDP'DEN İSTİYORUZ EVLAT NÖBETİNDEKİ BABA: EVLATLARIMIZI HDP'DEN İSTİYORUZ

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MUŞ'TAKİ EVLAT NÖBETİNDE 50'NCİ HAFTA - Son Dakika


Son Dakika
15:14 İBB Başkanı İmamoğlu deprem uyarısında bulundu: 200 bine yakın bina orta ve ağır risk taşıyor
15:11 MHK'nın görevden aldığı Cüneyt Çakır'ı İsviçre kapıyor: Gel, bizim maçları yönet!
15:06 KDV indirimi öncesi zam yapan fırsatçılara üst düzey gözdağı! Bakan Muş: Cezaları ağır olacak!
15:01 Kemal Kılıçdaroğlu Manisa'da traktör konvoyu ile karşılandı! Çiftçiler Kılıçdaroğlu'na mazot fiyatlarından dert yandı
15:00 Kadirov müzakere masasının tekmelenmesini önerdi, "Sonuna kadar gidelim" dedi! Kremlin reddetti: Yeni bir Stalingrad düşünmüyoruz!
14:49 Demirtaş'tan yeni koğuş arkadaşıyla ilk fotoğraf: Selçuk Mızraklı ile volta atarken çekilen görüntüsü paylaşıldı
14:35 Sengal taraftarlarından Mısırlı futbolcu Salah'a büyük ayıp: Maç boyunca yüzüne lazer tuttular, penaltı kaçırdı!
14:33 3600 ek gösterge ve asgari ücrete ikinci zamda tarih belli oldu: İşte detaylar!
14:32 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan, Meral Akşener'e "Zafiyet Hanım" yakıştırması!
14:29 Bomba iddia: Hande Erçel ile Kaan Yıldırım ilişki mi yaşıyor?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2022 15:24:58. #1.11#
SON DAKİKA: MUŞ'TAKİ EVLAT NÖBETİNDE 50'NCİ HAFTA - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement