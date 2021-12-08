Üye Girişi
Muş'taki evlat nöbetinde aile sayısı 23'e çıktı - Son Dakika

Muş'taki evlat nöbetinde aile sayısı 23'e çıktı

08.12.2021 14:41
Muş'taki evlat nöbetinde aile sayısı 23'e çıktı

MUŞ'ta, çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı gerekçesiyle HDP il binası önünde eylem yapan aile sayısı, 23'e yükseldi.

MUŞ'ta, çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı gerekçesiyle HDP il binası önünde eylem yapan aile sayısı, 23'e yükseldi. Bu hafta eyleme katılan Ayhan Karakaya ile İsmail Artan, kardeşlerine teslim olmaları çağrısında bulundu.

Muş'ta HDP İl Başkanlığı önündeki evlat nöbeti, 34'üncü haftada da devam etti. Karakaya ve Artan ailelerinin de katılımıyla bu hafta nöbet tutan aile sayısı, 23 oldu. 5 yıllık evliyken, 2014'te İstanbul'dan kaçırılan kız kardeşi Gülizar için eyleme katılan Ayhan Karakaya, kardeşine teslim olması çağrısında bulundu. Karakaya, "Kardeşim 2014 yılında kandırılarak, dağa çıkarılmıştır. Kardeşime buradan bir çağrıda bulunmak istiyorum. Dönüp, geri gelsin. Buradaki eyleme katılarak, annelerin yanında yer aldım. Ben de onlar gibi bekliyorum. İnşallah kardeşim sesimi duyar ve geri gelir" diye konuştu. İzmir'de, 2014 yılında, üniversite öğrenimini sürdürdüğü sırada kaçırılan Haydar için eyleme katılan İsmail Artan ise ailece bir an önce kardeşine kavuşmanın hayalini kurduklarını belirtti. Artan, "2014 yılında İzmir Kuşadası'nda kardeşim üniversite okurken, kandırılarak dağa kaçırıldı. Ben de burada eyleme katılarak, annelerin yanında yer aldım. Kardeşim gelene kadar bu eyleme katılmaya devam edeceğim. Kardeşimin en kısa zamanda gelip teslim olmasını istiyorum" dedi.


Muş'taki evlat nöbetinde aile sayısı 23'e çıktı
Muş'taki evlat nöbetinde aile sayısı 23'e çıktı
Muş'taki evlat nöbetinde aile sayısı 23'e çıktı
Muş'taki evlat nöbetinde aile sayısı 23'e çıktı

Halkların Demokratik Partisi, Terör, PKK, Muş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Muş'taki evlat nöbetinde aile sayısı 23'e çıktı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

ABD'li adamın idam edilmeden önce baldızıyla ilgili yaptığı itiraf dehşete düşürdü 14:50 ABD'li adamın idam edilmeden önce baldızıyla ilgili yaptığı itiraf dehşete düşürdü
Jennifer Lawrence'den şaşkınlık yaratan cinsel ilişki itirafı! Sunucu bile utandı 14:46 Jennifer Lawrence'den şaşkınlık yaratan cinsel ilişki itirafı! Sunucu bile utandı TBMM'de yumruklu kavga! Milletvekilleri birbirine girdi! Oturuma ara verildi 13:07 TBMM'de yumruklu kavga! Milletvekilleri birbirine girdi! Oturuma ara verildi Olaf Scholz, ilk turda başbakan seçildi 12:35 Olaf Scholz, ilk turda başbakan seçildi Şanlıurfa'da, jandarmadan kaçan araçta başından vurulmuş annenin cansız bedeni bulundu! 12:00 Şanlıurfa'da, jandarmadan kaçan araçta başından vurulmuş annenin cansız bedeni bulundu! Valilikten açıklama: Psikolojik rahatsızlığı olmasına rağmen rutin kontrollere gitmemiş 11:25 Valilikten açıklama: Psikolojik rahatsızlığı olmasına rağmen rutin kontrollere gitmemiş Zarrab'ın Miami'deki görkemli hayatına ilişkin yeni fotoğraflar ortaya çıktı! 10:17 Zarrab'ın Miami'deki görkemli hayatına ilişkin yeni fotoğraflar ortaya çıktı! TOGG Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş: 3 tane oyun şirketi şu anda yerli otomobil için çalışıyor 08:56 TOGG Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş: 3 tane oyun şirketi şu anda yerli otomobil için çalışıyor

Son Dakika Haberleri
14:48 CHP'li vekil Çetin Arık Meclis kürsüsüne elinde kilitli çocuk mamasıyla çıktı
14:45 Jennifer Lawrence'den şaşkınlık yaratan cinsel ilişki itirafı! Sunucu bile utandı
14:39 Yılbaşı geliyor, piyango biletinizi almayı unutmayın! İkramiye 670 milyonu aşıyor!
14:35 Avrasya Araştırma'nın seçim anketi şaşkınlık yarattı! CHP, AK Parti'ye 3 puana yakın fark attı
14:29 Yeni araştırma: "Her koşulda Erdoğan'a oy veririm" diyenlerin oranı %25
14:25 Memurlar için 3'lü zam kapıda! İşte yeni memur zammı ile birlikte merak edilen maaş hesabı
14:19 Karadeniz'e milyonlarca dolar değerde olabilecek göktaşı düştü
14:02 Vatandaştan şaşırtan tepki! Yol göle dönünce ağ atıp balık tutmak istedi
14:01 Ankaragücü'nün eski başkanı Cemal Aydın hayatını kaybetti!
13:58 Çinli kadının boğazını kesip evini yakmıştı! O katil hakkında flaş gelişme!
Eroin dolu valizleri yol kenarına atıp kaçmak istemişlerdi! Emekli astsubay ile 4 sanığın cezası belli oldu Eroin dolu valizleri yol kenarına atıp kaçmak istemişlerdi! Emekli astsubay ile 4 sanığın cezası belli oldu         
14:52
CHP'li vekil Çetin Arık Meclis kürsüsüne elinde kilitli çocuk mamasıyla çıktı CHP'li vekil Çetin Arık Meclis kürsüsüne elinde kilitli çocuk mamasıyla çıktı         
14:48
Yılbaşı geliyor, piyango biletinizi almayı unutmayın! İkramiye 670 milyonu aşıyor! Yılbaşı geliyor, piyango biletinizi almayı unutmayın! İkramiye 670 milyonu aşıyor!         
14:40
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Stokçuluk yapanın malına el konulacak Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Stokçuluk yapanın malına el konulacak         
13:06
Analistler tarih verip, "Hazırlığınızı yapın" diyerek uyardı Analistler tarih verip, "Hazırlığınızı yapın" diyerek uyardı         
12:24
Son dakika! Hindistan Genelkurmay Başkanı'nı taşıyan helikopter düştü! Toplam 14 kişiyi taşıyormuş Son dakika! Hindistan Genelkurmay Başkanı'nı taşıyan helikopter düştü! Toplam 14 kişiyi taşıyormuş         
11:37
Cübbeli'den Haluk Bilginer ve ekibine tam not Cübbeli'den Haluk Bilginer ve ekibine tam not         
10:55
Elon Musk: İnsanlar daha fazla çocuk yapmazsa medeniyet çökecek Elon Musk: İnsanlar daha fazla çocuk yapmazsa medeniyet çökecek         
09:03
Karan Özçivit'in "Annemi mi seviyorsun babanı mı?" sorusuna verdiği cevap : Mikrofonu seviyorum Karan Özçivit'in "Annemi mi seviyorsun babanı mı?" sorusuna verdiği cevap : Mikrofonu seviyorum         
08:26
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanacak! ! Ana gündem maddesi ekonomi olacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanacak! ! Ana gündem maddesi ekonomi olacak         
22:12
Plajda cinsel ilişkiye giren çift gözaltına alındı Plajda cinsel ilişkiye giren çift gözaltına alındı         
18:01
Son Dakika! Fatih Terim yürekleri ağza getirdi! Hastaneye kaldırılan deneyimli hoca tedavi altına alındı Son Dakika! Fatih Terim yürekleri ağza getirdi! Hastaneye kaldırılan deneyimli hoca tedavi altına alındı         
18:01
TİSK'ten ilk açıklama: Ümit ediyoruz ki bu hafta içerisinde asgari ücreti açıklarız TİSK'ten ilk açıklama: Ümit ediyoruz ki bu hafta içerisinde asgari ücreti açıklarız         
17:37
Ibrahimovic, Türk hayranlarından da tepki toplayacak! Milli oyuncumuz Hakan hakkında sert sözler Ibrahimovic, Türk hayranlarından da tepki toplayacak! Milli oyuncumuz Hakan hakkında sert sözler         
16:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2021 14:57:58. #1.11#
SON DAKİKA: Muş'taki evlat nöbetinde aile sayısı 23'e çıktı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement