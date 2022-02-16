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Muş'taki evlat nöbetinde aile sayısı 27'ye yükseldi - Son Dakika

Muş'taki evlat nöbetinde aile sayısı 27'ye yükseldi

16.02.2022 15:59
Muş'taki evlat nöbetinde aile sayısı 27'ye yükseldi

MUŞ'ta evlat nöbeti tutan, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ailelerin sayısı 27'ye yükseldi.

MUŞ'ta evlat nöbeti tutan, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ailelerin sayısı 27'ye yükseldi. 14 yaşındayken 1999 yılında kaçırılan oğlu Emrah için eyleme katılan baba Şefik Mutlu, "O gelene kadar eylemdeyim" dedi.

Muş'ta, çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin eylemi devam ediyor. Her hafta çarşamba günleri HDP İl Başkanlığı önünde eylem yapan ailelerin sayısı, bir ailenin daha katılımıyla 27'ye yükseldi. 44 haftadır eylemlerini sürdüren aileler arasına, Şefik Mutlu da katıldı. 1999 yılında çobanlık yaptığı sırada dağa çıkarılan oğlu için eyleme katılan baba Şefik Mutlu, 23 yıldır haber alamadığı ve 37 yaşında olduğunu söylediği oğlunun dönüp gelmesi için teslim ol çağrısında bulundu.

Baba Mutlu, "Oğlum 1999 yılında çobanlık yapıyordu. Dağda hayvanları otlattığı sırada PKK'ya rastlamış ve çocuğumu götürmüşler. O günden beri evladımdan hiçbir haber alamadık. Eğer oğlum beni duyuyorsa, neredeyse bize göndersinler. Oğlum var mı, yok mu bilgimiz olsun. Ben çocuğumu istiyorum. Ben hiç unutamıyorum çocuğumu. O gelene kadar da eylemdeyim" diye konuştu.

Evlat nöbetindeki annelerden Ayten Koçhan ise "Biz sadece çocuklarımızı istiyoruz. Çocuklarımızı bize versinler. Yeter anneler ağladı. Oğlum Ersin, eğer beni duyuyorsan, görüyorsan yavrum bizi düşünmüyorsan kızını düşün ve kızın şu anda perişan bir halde. Kızın Hira için gel, teslim ol yavrum" dedi.


Muş'taki evlat nöbetinde aile sayısı 27'ye yükseldi
Muş'taki evlat nöbetinde aile sayısı 27'ye yükseldi
Muş'taki evlat nöbetinde aile sayısı 27'ye yükseldi
Muş'taki evlat nöbetinde aile sayısı 27'ye yükseldi
Muş'taki evlat nöbetinde aile sayısı 27'ye yükseldi
Muş'taki evlat nöbetinde aile sayısı 27'ye yükseldi
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Terör, Baba, PKK, Muş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Muş'taki evlat nöbetinde aile sayısı 27'ye yükseldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Muş'taki evlat nöbetinde aile sayısı 27'ye yükseldi - Son Dakika
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