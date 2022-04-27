MUŞ'TAKİ EVLAT NÖBETİNDE AİLE SAYISI 34 OLDU - Son Dakika
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MUŞ'TAKİ EVLAT NÖBETİNDE AİLE SAYISI 34 OLDU

27.04.2022 13:19

MUŞ'ta, dağa kaçırıldığını belirttikleri çocukları için evlat nöbeti başlatan aile sayısı, 2 ailenin daha katılımı ile 34'e yükseldi.

MUŞ'ta, dağa kaçırıldığını belirttikleri çocukları için evlat nöbeti başlatan aile sayısı, 2 ailenin daha katılımı ile 34'e yükseldi. Oğlu Muhammed Ali için eyleme katıldığını belirten Aynur Kaya, Oğlumu istiyorum. Gel oğlum, yeter hasret çektik dedi.

Kentte çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, HDP İl Başkanlığı binası önünde başlattıkları eylemde 54'üncü haftayı geride bıraktı. Her çarşamba günü bir araya gelen ailelere, 2 aile daha eklendi. Böylece evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı, 34'e yükseldi.

Dayısı Cesim Elden'in (64) 1992'de kandırılarak dağa kaçırıldığını belirten Barış Dost, 30 yıldır haber alamıyoruz, çok merak ediyoruz. Hayattaysa bizi bilgilendirsin. İlk fırsatta geri dönüp gelsin, devletine sığınsın. Cesim dayımın bir an önce gelmesini istiyoruz. Hepsinin yurt dışında aç ve susuz kaldıklarını da biliyoruz. Gelsinler, devletimize sığınsınlar. Bu ülke hepimize yeter dedi.

Oğlu Muhammed Ali'nin (22) 2014'te dağa kaçırıldığını dile getiren Aynur Kaya ise Sadece oğlumu istiyorum. Oğlum için bu eyleme katıldım. Gel oğlum, yeter hasret çektik diye konuştu.

MUŞ'TAKİ EVLAT NÖBETİNDE AİLE SAYISI 34 OLDU
MUŞ'TAKİ EVLAT NÖBETİNDE AİLE SAYISI 34 OLDU
MUŞ'TAKİ EVLAT NÖBETİNDE AİLE SAYISI 34 OLDU
MUŞ'TAKİ EVLAT NÖBETİNDE AİLE SAYISI 34 OLDU
MUŞ'TAKİ EVLAT NÖBETİNDE AİLE SAYISI 34 OLDU

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MUŞ'TAKİ EVLAT NÖBETİNDE AİLE SAYISI 34 OLDU - Son Dakika


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