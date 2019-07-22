Son Dakika Haberleri: Muş'taki kazada ölü sayısı 4'e yükseldi
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Muş'taki kazada ölü sayısı 4'e yükseldi

26 dakika önce

Muş'un Hasköy ilçesinde otomobilin traktöre arkadan çarpması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi.

Muş'taki kazada ölü sayısı 4'e yükseldi, System.String[]
Muş'un Hasköy ilçesinde otomobilin traktöre arkadan çarpması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi.

Hasköy ilçesinde otomobilin traktöre arkadan çarpması sonucu Gülfem Özen (35) ile oğlu Bedirhan Özen (9) olay yerinde, Esmanur Özen de hastanedeki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Hastaneye kaldırılan Şerif Özen ile torunları Hazal, Nazlıcan ve Elif ise tedavi altına alınmıştı. Araç sürücüsü dede Şefik Özen, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen bu sabah hayatını kaybetti. - MUŞ
Hasköy, Muş, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 10:00 Kaynak: İHA
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