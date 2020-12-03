Muş'taki küçükbaş hayvanlar güneydeki sıcak illere götürülüyor - Son Dakika

Muş'taki küçükbaş hayvanlar güneydeki sıcak illere götürülüyor

03.12.2020 09:27
Muş'taki küçükbaş hayvanlar güneydeki sıcak illere götürülüyor, System.String[]

Muş'ta geçimlerini hayvancılıkla sağlayan sürü sahipleri, çetin geçen kış mevsiminde sürülerini Güneydoğu illerine götürmeye başladı.

Muş'ta geçimlerini hayvancılıkla sağlayan sürü sahipleri, çetin geçen kış mevsiminde sürülerini Güneydoğu illerine götürmeye başladı.

1 milyon 84 bin küçükbaş ve 325 bin büyükbaş hayvan varlığı bulunan Muş'ta, büyük sürü sahipleri havaların soğumasıyla birlikte hayvanlarıyla sıcak şehirlere göç etmeye başladı.

100-120 bin küçükbaş hayvanla birlikte yürüyerek Diyarbakır, Batman, Şanlıurfa ve Mardin illerine göç eden yetiştiriciler, nisan ve mayıs aylarında geri dönüşe geçiyor.

Sürülerin göçüyle ilgili açıklamalarda bulunan Muş İli Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Nimet Salkım, Muş'ta göçebe sezonunun her sene olduğu gibi bu yılda başladığını söyledi. Muş'tan yaklaşık 100-120 bine yakın hayvanın güney illerine gitmekte olduğunu anlatan Salkım, "Büyük sürü sahipleri Muş'ta kış şartları çetin geçtiği için güney illerine gitmek zorundalar. Hayvancılık yapan vatandaşlarımız için maliyet daha düşük ve daha avantajlıdır. Götürülen hayvanlarımız nisan ve mayıs aylarında geri getiriliyor. Bunun yanında güney illerimiz olan Diyarbakır, Batman, Şanlıurfa ve Mardin illerimizden de yaz mevsimin yaklaşık 50-60 bin hayvan buraya gelmektedir. Göçebeye giden yetiştiricilerimize hayvan başı devletimiz ekstradan 2 TL destek vermektedir. Bu 2 TL bu yıl içerisinde yürürlüğe girdi. Yani devletimiz hayvancılık sektörüne iyi bir destek veriyor. Koyun keçi desteği 35 TL, sürü büyütme desteği 100 TL, ekstradan göçebeye giden hayvan başına 2 TL destek verilmektedir. Devletimizin hayvancılığa vermiş olduğu desteklerden dolayı başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm devlet büyüklerimize birliğim ve üyelerim adına teşekkür ediyorum" dedi. - MUŞ

Muş'taki küçükbaş hayvanlar güneydeki sıcak illere götürülüyor
Muş'taki küçükbaş hayvanlar güneydeki sıcak illere götürülüyor
Muş'taki küçükbaş hayvanlar güneydeki sıcak illere götürülüyor
Muş'taki küçükbaş hayvanlar güneydeki sıcak illere götürülüyor
Muş'taki küçükbaş hayvanlar güneydeki sıcak illere götürülüyor
Muş'taki küçükbaş hayvanlar güneydeki sıcak illere götürülüyor
Muş'taki küçükbaş hayvanlar güneydeki sıcak illere götürülüyor

Diyarbakır, Güneydoğu, Batman, Muş, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Muş'taki küçükbaş hayvanlar güneydeki sıcak illere götürülüyor - Son Dakika


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