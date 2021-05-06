Muş'taki Millet Bahçesi'nde son aşamaya gelindi - Son Dakika

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından geçen yıl yapımına başlanan Millet Bahçesi Projesi tamamlanma aşamasına geldi.

44 bin 600 metrekare alan üzerine yapılan ve projenin büyük bir kısmı tamamlanan Millet Bahçesi'nin önümüzdeki günlerde açılması planlanıyor.

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, yaptığı açıklamada, Millet Bahçesi'nin ilkbahar mevsiminin gelişiyle güzel bir görünüme kavuştuğunu söyledi.

Toplumun geneline hitap eden önemli bir projenin daha tamamlanmasının mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Asya, şöyle konuştu:

"Göreve geldiğimiz günden bugüne ilimizin yeşil alan konusunda yaşadığı sorunu hizmete açtığımız park ve mesire alanları ile tamamen gidermiş olduk. Lale Vadisi, Ahmed-i Hani, Göletli Park gibi vatandaşların geneline hitap eden yeşil alanların yanı sıra mahalle aralarında da birçok parkı hizmete sunduk. 43 bin metrekare olarak devraldığımız yeşil alanları 400 bin metrekarenin üzerine çıkardık. Bu alanları hizmete açarken vatandaşlarımızın nefes alabilecekleri mekanlar oluşturuyoruz. Millet Bahçesi Projesi tamamlanma aşamasına geldi. Bazı eksik aksaklıklar gideriliyor. Bunlar tamamlandıktan sonra Çevre Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum'un da katılacağı bir programla açılışını yaparak halkımızın hizmetine sunacağız. Geçtiğimiz günlerde Bitlis'teki programlarına katılmak üzere havalimanında görüşme fırsatı bulduğumuz değerli bakanımızı ilimize davet ettik. Yakın zamanda geleceğini, birlikte Millet Bahçesi'nin açılışını yapacağımızı ifade ettiler. Her zaman desteğini yanımızda hissettiğimiz kıymetli bakanımızı ilimizde ağırlamaktan mutluluk duyarız."