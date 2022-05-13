Muş'taki okullar için mobilya üretimi - Son Dakika
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Muş'taki okullar için mobilya üretimi

13.05.2022 10:34

Muş'taki okullar için mobilya üretimiMUŞ Milli Eğitim Bakanlığınca okullar arası başarı ve imkan farklılıklarını azaltmak ve eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek amacıyla başlatılan "Temel Eğitimde 10 Bin Okul" projesi çerçevesinde Muş'taki okullar için mobilya üretimi yapıldı.

Muş'taki okullar için mobilya üretimi

MUŞ Milli Eğitim Bakanlığınca okullar arası başarı ve imkan farklılıklarını azaltmak ve eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek amacıyla başlatılan "Temel Eğitimde 10 Bin Okul" projesi çerçevesinde Muş'taki okullar için mobilya üretimi yapıldı.

Muş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mobilya Tasarım Bölümü öğretmen ve öğrencileri tarafından proje çerçevesinde sınıfların donatımı, eğitim materyallerinin temini ve öğretmen odalarının yenilenmesi için üretime başladı. Öğretmen ve öğrencilerin ellerinden tek tek geçen masa, sandalye, dolap, toplantı masaları ve mefruşatlar okullara dağıtılacak. Proje ile kentteki okulların iyileştirilmesi ve eğitimde fırsat eşitliğinin yakalanması hedefleniyor.

Milli Eğitim Bakanlığının bu yıl içerisinde başlatmış olduğu projelerden birinin de "Temel Eğitimde 10 Bin Okul" projesi olduğunu belirten Muş İl Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, projeyle temel eğitimdeki anaokulları, ilkokullar, ortaokullar ve imam hatip ortaokullarının iyileştirilmesi anlamında çalışmaların hızlı bir şekilde yürütüldüğünü söyledi. Okulların daha iyi hale getirilmesi için mobilya üretimi yaptıklarını kaydeden Kıvanç, "Öğretmen odalarının daha iyi hale getirilmesi, donatımlarının, mefruşatlarının ve öğretmenlerimizin en üst düzeyde yararlanabileceği fiziki ortamların iyileştirilmesi anlamında öğretmen dolapları, toplantı masaları, sandalyeler ve koltuklar Muş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemizde üretiliyor. Üretilen bu mefruşatlar ilimizde donanımı iyi olmayan okullarımızın donanımını giderecektir. Mobilyalar bugünden itibaren adreslerine teslim edilecek. Okullarımız daha iyi hale getirilecek. Bununla birlikte bu okullarımızın onarımlarıyla ilgili çalışmalar yapılacak" dedi.

Kıvanç, proje çerçevesinde Muş'ta 16 yeni anaokulu yapımı olacağını ve bu yıl okulların yapımının tamamlanarak hizmete sunulacağını ifade etti.

Muş'taki okullar için mobilya üretimi
Muş'taki okullar için mobilya üretimi
Muş'taki okullar için mobilya üretimi
Muş'taki okullar için mobilya üretimi

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milli eğitim bakanlığı, okullar, Okul, Muş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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