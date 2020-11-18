Muş'taki okullar "Mobil Temizlik Ekibiyle" temizleniyor - Son Dakika

Muş'taki okullar "Mobil Temizlik Ekibiyle" temizleniyor

18.11.2020 09:26

- (Özel) Muş'taki okullar "Mobil Temizlik Ekibiyle" temizleniyor Muş İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında oluşturulan "Mobil Temizlik", "Mobil Onarım" ve "Mobil Dezenfekte" ekipleri, okulların tüm bakım ve temizlik işlerini yapıyor.

- (Özel) Muş'taki okullar "Mobil Temizlik Ekibiyle" temizleniyor

MUŞ - Muş İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında oluşturulan "Mobil Temizlik", "Mobil Onarım" ve "Mobil Dezenfekte" ekipleri, okulların tüm bakım ve temizlik işlerini yapıyor.

Muş Milli Eğitim Müdürlüğü, öğrencileri korona virüsten korumak amacıyla mobil ekipler oluşturdu. Oluşturulan ekiplerde yer alan temizlik personelleri, kendilerine tahsis edilen araçla ihtiyaç duyulan okulları tek tek gezerek detaylı temizlik yapıyor. Okula gelen ekipler; lavabo, öğretmenler odası, sınıf, korkuluk, pencere ve koridorları deterjan ile yıkadıktan sonra dezenfekte ediyor.

Okullarda korona virüs vakası yaşanmaması için mobil temizlik ekibiyle önlem alan İl Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Mobil temizlik ekibinin ülkede ve Muş'ta ilk defa kendi girişimleri sonucu oluşturulan bir proje olduğunu kaydeden Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, "İhtiyaç duyulan okullarımızın temizlik işlerine yardımcı olmak anlamında ekibimiz araç ve gereçleriyle birlikte istenildiği zaman gidip, oradaki eğitim öğretim ortamlarını daha hijyen hale getirmek için çaba sarf etmektedir. Bizlerde bu ekibe katkı sunmaktayız" dedi.

Pandemiden dolayı okulları daha hijyen hale nasıl getirebilecekleri çabası içerisinde olduklarını anlatan Kıvanç, "Böyle bir proje aklıma geldi. Bu projeyi de arkadaşlarla birlikte daha iyi hale getirmek için çaba sarf ettik. Araçlarımızın bir tanesini mobil ekibimize uyarlayarak tahsis ettik. Pandemiden etkilenen öğrenci sayımız hemen hemen yok denecek kadar az. Eğer biz bu ekibimizle katkı sunmamış olsaydık bu sayı artabilirdi. Bütün temizlik malzemelerimizle okulu temiz hale getirip daha sonra ayrılıyoruz. Okula ilk önce temizlik ekibimiz giriyor ve her tarafı temizledikten sonra dezenfekte ekibi daha sonra okulu ilaçlıyor" ifadelerini kullandı.

Mobil temizlik ekibi olarak okullara temizlik yapmaya geldiğini belirten personel Habibe Ay ise pandemi sürecinde çocuklara hijyen bir ortam hazırlamak için çalıştıklarını ifade etti. Temizlik çalışmasının ardından dezenfektan ekibinin ilaçlama yaptığını vurgulayan Ay, "Lavaboları, sınıfları, çocukların en çok kullandığı yerleri özellikle temizliyoruz. Buraları hijyenik bir hale getiriyoruz" diye konuştu.

Muş'taki okullar Mobil Temizlik Ekibiyle temizleniyor
Muş'taki okullar Mobil Temizlik Ekibiyle temizleniyor
Muş'taki okullar Mobil Temizlik Ekibiyle temizleniyor
Muş'taki okullar Mobil Temizlik Ekibiyle temizleniyor

Milli Eğitim Müdürlüğü, Milli, Muş, Yerel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Muş'taki okullar 'Mobil Temizlik Ekibiyle' temizleniyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Bisikletiyle tırın altın kalan vatandaşı itfaiye ekipleri kurtarabildi Kasksız yakalanan İrem Sak'ın ağabey korkusu: Aman o görmesin "Teslim olma anlaşmasını" imzalayan Paşinyan yine suçu başkasına attı: Yenilgimizin sebebi Türkiye Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Muhammet Güven'in yerine Prof. Dr. Sabahattin Aydın atandı Restoran ve kafelerde, 10.00-20.00 saatleri arasında sadece paket servis ve gel-al hizmeti verilebilecek Hafta sonları uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının detayları belli oldu! İşte yasağın kapsamı ve muaf olanlar İspanya evinde Almanya'yı 6-0 yendi CHP'den Kılıçdaroğlu'nu tehdit eden Çakıcı'ya peş peşe sert tepki: Kabadayılara pabuç bırakacak parti değiliz
Kanlar içerisinde bıraktığı sevgilisine akılalmaz tehdit: Bebeği alıp Suriyelilere veririm Kanlar içerisinde bıraktığı sevgilisine akılalmaz tehdit: Bebeği alıp Suriyelilere veririm         
09:11
Azerbaycan'da Rus Barış Gücüne protesto: Defol Rusya, Türkiye gel Azerbaycan'da Rus Barış Gücüne protesto: Defol Rusya, Türkiye gel         
08:47
Manejerimi Ara dizisinde bir koronavirüs şoku daha! Başrol oyuncusu Deniz Can Aktaş'ın testi pozitif çıktı Manejerimi Ara dizisinde bir koronavirüs şoku daha! Başrol oyuncusu Deniz Can Aktaş'ın testi pozitif çıktı         
08:13
MasterChef Türkiye'de kıyasıya mücadele! 25 bin TL'lik ödülün sahibi belli oldu MasterChef Türkiye'de kıyasıya mücadele! 25 bin TL'lik ödülün sahibi belli oldu         
07:42
Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde vatandaşlar şehirler arası seyahat edemeyecek Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde vatandaşlar şehirler arası seyahat edemeyecek         
02:24
Ailesinden haber alamayan evlat, anne ve babasını sofrada ölü buldu Ailesinden haber alamayan evlat, anne ve babasını sofrada ölü buldu         
01:59
65 yaş üstü ile 20 yaş altına getirilen sokağa çıkma kısıtlamasının detayları netleşti 65 yaş üstü ile 20 yaş altına getirilen sokağa çıkma kısıtlamasının detayları netleşti         
01:41
Aksaray'da uyuşturucu kullanan genç kız hastaneye gitmemek için yalvardı Aksaray'da uyuşturucu kullanan genç kız hastaneye gitmemek için yalvardı         
00:10
Fatih Altaylı kafa karıştıran tedbirlerle ilgili esprili yorumu canlı yayına taşıdı, konuklar gülmekten kırıldı Fatih Altaylı kafa karıştıran tedbirlerle ilgili esprili yorumu canlı yayına taşıdı, konuklar gülmekten kırıldı         
23:10
Hollanda, Türkiye ve Azerbaycan'a Dağlık Karabağ savaşı nedeniyle yaptırım kararı aldı Hollanda, Türkiye ve Azerbaycan'a Dağlık Karabağ savaşı nedeniyle yaptırım kararı aldı         
19:52
Dikkat çeken araştırma! Ağız gargarası, laboratuvar ortamında koronavirüsü 30 saniyede etkisiz hale getirdi Dikkat çeken araştırma! Ağız gargarası, laboratuvar ortamında koronavirüsü 30 saniyede etkisiz hale getirdi         
19:39
İngiltere'de üretilen maske, koronavirüsü yüzde 90 öldürüyor İngiltere'de üretilen maske, koronavirüsü yüzde 90 öldürüyor         
18:59
Sütyen paylaşımlarıyla olay olan ünlü şarkıcı Aynur Aydın'dan peş peşe cesur pozlar Sütyen paylaşımlarıyla olay olan ünlü şarkıcı Aynur Aydın'dan peş peşe cesur pozlar         
15:57
Acun Ilıcalı, Exxen'de program yapması için komedyen Hasan Can Kaya ile anlaştı Acun Ilıcalı, Exxen'de program yapması için komedyen Hasan Can Kaya ile anlaştı         
15:22
Gençlerin tekme tokat dövdüğü yaşlı adam konuştu! Olayın içinde mide bulandıran bir iddia var Gençlerin tekme tokat dövdüğü yaşlı adam konuştu! Olayın içinde mide bulandıran bir iddia var         
15:07
Damadın arabaya yazdırdığı yazı gelini de şaşkına uğrattı Damadın arabaya yazdırdığı yazı gelini de şaşkına uğrattı         
11:56
"Sarı altın" daha dalındayken satıldı! ABD ve Rusya'nın da aralarında olduğu 10 ülkeye ihraç ediliyor         
10:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2020 09:49:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Muş'taki okullar "Mobil Temizlik Ekibiyle" temizleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei