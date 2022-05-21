Muş'taki tarihi Muratpaşa Camisi yeniden inşa edilecek - Son Dakika
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Muş'taki tarihi Muratpaşa Camisi yeniden inşa edilecek

21.05.2022 10:25
Muş'taki tarihi Muratpaşa Camisi yeniden inşa edilecek

Muş'ta yıkılan tarihi Muratpaşa Camisi'nin yeniden inşa edileceği bildirildi.

Muş'ta yıkılan tarihi Muratpaşa Camisi'nin yeniden inşa edileceği bildirildi.

Belediye Başkanı Feyat Asya, yaptığı açıklamada, 1940'lı yıllarda yıkılan caminin yeniden inşası için çalışmaların başladığını söyledi.

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından ihale edilen ve yapımına başlanan cami inşaatında inceleme yaptıklarını anlatan Asya, "Geçtiğimiz yıllarda araştırma kazısını yaptığımız tarihi Muratpaşa Camisi'ni aslına uygun bir şekilde inşa hayalimiz gerçekleşiyor. Tarihi camimizin yapım çalışmaları başladı. Bu yıl içerisinde aslına uygun bir şekilde yapılarak ibadete açılacak. Bu sayede önemli bir tarihi yapımızı da gün yüzüne çıkarmış olacağız. İlimize ve halkımıza hayırlı olsun." dedi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Muş'taki tarihi Muratpaşa Camisi yeniden inşa edilecek - Son Dakika


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