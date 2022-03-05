Uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı tutuklandı

05.03.2022 09:58

Muş'ta özel harekat polislerinin de katılımıyla uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 14 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Muş'ta özel harekat polislerinin de katılımıyla uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 14 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca uyuşturucu satıcılarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 28 Şubat'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan 14 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edilen zanlılardan 8'i sulh ceza hakimliğince tutuklandı. 6 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda, 255,85 gram esrar, 2,91 eroin, 218,6 gram sentetik uyuşturucu ve 4 uyuşturucu hap ele geçirilmişti.

Uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı tutuklandı
Uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı tutuklandı
Uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı tutuklandı

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Özel Harekat, Uyuşturucu, 28 Şubat, Muş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı tutuklandı - Son Dakika


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