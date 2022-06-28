Yaylalarda göçerlerin süt mesaisi sürüyor - Son Dakika
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Yaylalarda göçerlerin süt mesaisi sürüyor

28.06.2022 15:36

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden küçükbaş hayvanlarıyla Muş'un verimli yaylarına gelen göçerler, sağdıkları sütü peynire dönüştürüyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden küçükbaş hayvanlarıyla Muş'un verimli yaylarına gelen göçerler, sağdıkları sütü peynire dönüştürüyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde kışı geçiren, havaların ısınmasıyla hayvanlarını kışlaklardan çıkaran göçerlerin zorlu yayla yolculuğu sürüyor.

Göçerler, hayvanlarını verimli otlaklara götürmek için günler süren zorlu yolculuğun ardından yaylalara ulaşıyor.

Bir aylık yolculuğun ardından Şenyayla ve Kozma Dağı yaylalarında konaklayan göçerler, sezon boyunca elde ettikleri sütle hazırladıkları peyniri satarak gelir elde ediyor.

"Ailece bu işi devam ettiriyoruz"

Mardin'den Muş'un yaylalarına gelen besicilerden Ahmet Çoban, gazetecilere, 3 ay Muş'un yaylalarında konaklayacaklarını söyledi.

Günde iki kez sağım yaptıklarını belirten Çoban, sütle peynir üretip mandıralara sattıklarını ifade etti.

Çoban, hayvancılığın zor bir iş olduğunu anlatarak, "Kadınlara yardım ediyoruz. Koyunları erkekler sağıyor. Babam ve dedem de bu mesleği yapıyordu. Biz de ailece bu işi devam ettiriyoruz. Başka bir iş yapmıyoruz." dedi.

İnan Toğa da yılın 5 ayını yaylada geçirdiklerini dile getirerek, yaylada kurdukları çadırlarda kaldıklarını anlattı.

Sağdıkları sütten elde ettikleri peyniri sattıklarını aktaran Toğa, zorlu bir yaşam sürdüklerini, gece gündüz hayvanlarla ilgilendiklerini kaydetti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yaylalarda göçerlerin süt mesaisi sürüyor - Son Dakika

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