Muş'tan 26 iş insanı Gürcistan'a gönderildi

Muş Ticaret ve Sanayi Odasınca organize edilen program kapsamında 26 iş insanı, Gürcistan'ın Tiflis ve Batum şehirlerine gönderildi.

Ticaret ve Sanayi Odasından yapılan açıklamaya göre, Başkan Erdal Koç'un da aralarına bulunduğu iş insanları. Batum ve Tiflis'e görüşmeler gerçekleştirdi.

Batum'da Ajara Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Giorgi Romanadze'yi ziyaret eden heyet, iki ülke arasındaki ticari ilişkiler hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

Heyet, daha sonra Batum Başkonsolosu Rıza Kağan Yılmaz'ı ve Ticaret Ateşesi Didem Dirlik Songür ile Feyza Erdoğan'ı ziyaret etti.

Koç, yurt dışı iş gezisinin, iş insanlarına cesaret verdiğini ve vizyonlarını geliştirme olanağı sağladığını belirtti.

Yıllardır birçok Türk firmasının Gürcistan ile çeşitli alanlarda ticaret yaptığını kaydeden Koç, "Muş'taki iş insanlarının talepleri doğrultusunda buraya iş gezisi düzenledik. Odaya bağlı üyelerin yurt dışındaki pazar payından en iyi şekilde istifade etmesi için tüm imkanları zorlayacağız. Bu vesileyle de ihracata katkı sağlamayı planlıyoruz." diye konuştu.