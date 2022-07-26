Muş'tan 26 iş insanı Gürcistan'a gönderildi - Son Dakika
Üye Girişi

Muş'tan 26 iş insanı Gürcistan'a gönderildi

26.07.2022 20:51
Muş'tan 26 iş insanı Gürcistan'a gönderildi

Muş Ticaret ve Sanayi Odasınca organize edilen program kapsamında 26 iş insanı, Gürcistan'ın Tiflis ve Batum şehirlerine gönderildi.

Muş Ticaret ve Sanayi Odasınca organize edilen program kapsamında 26 iş insanı, Gürcistan'ın Tiflis ve Batum şehirlerine gönderildi.

Ticaret ve Sanayi Odasından yapılan açıklamaya göre, Başkan Erdal Koç'un da aralarına bulunduğu iş insanları. Batum ve Tiflis'e görüşmeler gerçekleştirdi.

Batum'da Ajara Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Giorgi Romanadze'yi ziyaret eden heyet, iki ülke arasındaki ticari ilişkiler hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

Heyet, daha sonra Batum Başkonsolosu Rıza Kağan Yılmaz'ı ve Ticaret Ateşesi Didem Dirlik Songür ile Feyza Erdoğan'ı ziyaret etti.

Koç, yurt dışı iş gezisinin, iş insanlarına cesaret verdiğini ve vizyonlarını geliştirme olanağı sağladığını belirtti.

Yıllardır birçok Türk firmasının Gürcistan ile çeşitli alanlarda ticaret yaptığını kaydeden Koç, "Muş'taki iş insanlarının talepleri doğrultusunda buraya iş gezisi düzenledik. Odaya bağlı üyelerin yurt dışındaki pazar payından en iyi şekilde istifade etmesi için tüm imkanları zorlayacağız. Bu vesileyle de ihracata katkı sağlamayı planlıyoruz." diye konuştu.

YORUMLAR
500
Hergün Yüzlerce Turistin Giriş Çıkış Yaptığı Sarp Sınır Kapısında Vatandaşın Oturacağı Yer Yok Hergün Yüzlerce Turistin Giriş Çıkış Yaptığı Sarp Sınır Kapısında Vatandaşın Oturacağı Yer Yok
Kaynak: AA

Gürcistan, Muş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muş'tan 26 iş insanı Gürcistan'a gönderildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:27 Balotelli'ye sürpriz talip! Sion ve Adana Demirspor'un masaya oturduğu iddia edildi
19:48 Jorge Jesus'un "İsterlerse 50 faul yapsınlar" sözlerine Lucescu yanıt verdi: Abartmaya gerek yok
18:42 Fenerbahçe'nin yeni transferi Gustavo Henrique, resmi imzayı atmak için İstanbul'da
18:13 Fenerbahçe ile olan sözleşmesini uzatmayıp Stuttgart'a giden Ömer Faruk Beyaz, 2. Lig ekibi Madgeburg'a transfer oluyor
18:07 ABD'nin Tayvan ziyareti ihtimali Çin'i çok sinirlendirdi: Askeri karşılık veririz
18:07 Endonezya'da bir timsah, balık tutan adamı canlı canlı yuttu! Timsahın açılan midesi bomboş çıkınca büyük şaşkınlık yaşandı
17:53 CHP'nin olağanüstü toplantı çağrısına, HDP'den olumsuz cevap: Katılmayacağız
17:49 Survivor All Star'da şampiyonluğu kaçıran Adem Kılıçcı ilk kez konuştu! İşte Acun Ilıcalı'yı takipten çıkarma nedeni
17:41 Fenerbahçe taraftarından kritik Dinamo Kiev maçını spiker Ertem Şener'in anlatacak olmasına sert tepki: Televizyonun sesini kapatacağız
17:26 CHP'nin "olağanüstü toplantı" çağrısına AK Parti cephesinden sert yanıt: Siyasi şov amacının çok açık görüldüğü ortada, katılmayacağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2022 20:51:44. #1.13#
SON DAKİKA: Muş'tan 26 iş insanı Gürcistan'a gönderildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement