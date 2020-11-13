Muş'tan ABD'ye cerrahi önlük ihraç ediliyor - Son Dakika

Muş'tan ABD'ye cerrahi önlük ihraç ediliyor

13.11.2020 09:14
Muş'tan ABD'ye cerrahi önlük ihraç ediliyor, System.String[]

MUŞ'ta bir tekstil fabrikasında, yeni tip koronavirüs (Covid-19) süreci ile birlikte ayda yaklaşık 110 bin adet üretimi yapılan cerrahi önlükler, başta Amerika olmak üzere birçok Avrupa ülkesine ihraç ediliyor.

MUŞ'ta bir tekstil fabrikasında, yeni tip koronavirüs (Covid-19) süreci ile birlikte ayda yaklaşık 110 bin adet üretimi yapılan cerrahi önlükler, başta Amerika olmak üzere birçok Avrupa ülkesine ihraç ediliyor.

Muş'ta tekstil sektöründe faaliyet gösteren Bünyamin Demirel, pandemi sürecinde İŞKUR tarafından aldığı desteklerle çalışan sayısını artırıp, ürün değişikliğine yöneldi. Firma, iş kıyafeti üretimine ara verip cerrahi önlük üretimine başladı. Demirel, ürettikleri cerrahi önlükleri firmalar aracılığıyla başta ABD olmak üzere Avrupa'nın birçok ülkesine ihraç ettiklerini söyledi. İŞKUR'un sağladığı desteklerle rahat bir nefes aldıklarını belirten Demirel, "Fabrikada iş kıyafetleri yapıyorduk. Yaklaşık 50 kişi vardı. Fakat pandemi nedeniyle asıl işimize geçici bir süre ara verip cerrahi önlük üretimine başladık. İŞKUR sayesinde de desteklenince 10 kişi daha işe alıp günlük 5 bin olmak üzere ayda 110 bin adet cerrahi önlük üretimi yapıyoruz. İşlerimizden çok memnunuz. Böyle devam ederse hem cerrahi önlük yapımını artıracak hem de iş alımı yapacağız" diye konuştu.

MUŞ'TA 66 BİN 145 KİŞİYE 83 MİLYON TLPandemi sürecinde istihdam alanları ile işverenlerin ciddi sıkıntılar yaşadıklarını söyleyen İŞKUR Muş İl Müdürü Mehmet Emin Taylan, "Muş'ta 66 bin 145 kişiye 83 milyon TL maddi yardımda bulunduk. Bunun yanında işverenlerimizin büyük bir kısmı pandemiye yönelik çalışmaya başladı. Burada cerrahi önlük üretildiği gibi maske, eldiven bu tür üretimleri de yapılıyor. Pandemi sürecinden en az zararla çıkıp, ayakta kalabilmek için verdikleri çok ciddi bir çabadır. Burada üretilen ürünlerimiz Amerika ve Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor" dedi.İŞKUR olarak işverenlerin işlerini devam ettirebilmesi, insanların işsiz kalmaması için farklı şekillerde kendilerine destekler verdiklerini ifade eden Taylan, "Bu yıl Muş'ta 4 bin 376 kişiyi işe yerleştirdik. Bunun bin 81'i kadın, bin 467'si genç, 105'i engelli, 511 kişi yükseköğrenimli, 87 kişi ise işsizlik sigortası ve sosyal yardım alanlardan oluşuyor" diye konuştu.'BÜYÜK BİR GAYRETLE ÇALIŞIYORUZ'3 yıldır aralıksız bir şekilde çalıştığı tekstil atölyesinde pandemi süreci ile birlikte cerrahi önlük üretimine başladıklarını belirten Şevval Yavuz ise, "Burada cerrahi önlükler üretiyoruz. Buraya İŞKUR sayesinde geldim. Günlük üretim adetimiz 5 bine yakın oluyor. Pandemi sürecinde boşta kalmadık, arkadaşlarımızla beraber büyük bir gayretle çalışıyoruz" dedi.

Muş'tan ABD'ye cerrahi önlük ihraç ediliyor
Muş'tan ABD'ye cerrahi önlük ihraç ediliyor
Muş'tan ABD'ye cerrahi önlük ihraç ediliyor
Muş'tan ABD'ye cerrahi önlük ihraç ediliyor
Muş'tan ABD'ye cerrahi önlük ihraç ediliyor

Amerika Birleşik Devletleri, Koronavirüs, İŞKUR, Muş, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Muş'tan ABD'ye cerrahi önlük ihraç ediliyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Ateşi yükselen Enner Valencia, Ekvador Milli Takımı kadrosundan çıkarıldı MasterChef Türkiye'de dokunulmazlık mücadelesi! Favori yarışmacı elemeye kaldı Rol arkadaşı Elit İşcan'a cinsel istismarla yargılanan Efecan Şenolsun: Alkollüydüm, sadece omzuna dokundum Eski eşinin sevgilisini öldürdü, ardından kendi başına sıktı 4 katlı binanın terasından demir parmaklıkların üzerine düştü Aynı aileden 3 kişinin ölümüne neden olan Emrah Serbes, kalan tek kişiye 95 bin liralık icra takibi başlattı Sosyal mesafeyi ihlal eden vatandaşları uyaran kaymakama şaşırtan cevap: Tamam dayı Feribotta hava aldırma bahanesiyle dışarı çıkarılan genç kıza otobüs muavini tecavüz etti
Fenerbahçe Beko, Barcelona'ya 42 sayı farkla mağlup oldu Fenerbahçe Beko, Barcelona'ya 42 sayı farkla mağlup oldu         
09:10
Son Dakika! Van'da mültecileri taşıyan minibüs kaza yaptı: 2 ölü, 22 yaralı Son Dakika! Van'da mültecileri taşıyan minibüs kaza yaptı: 2 ölü, 22 yaralı         
08:20
Usta oyuncu Taner Barlas ve Gülşah Kıray boşanıyor Usta oyuncu Taner Barlas ve Gülşah Kıray boşanıyor         
07:28
Aile vahşeti! Eşini ve oğlunu öldürüp pompalı tüfekle intihar etti Aile vahşeti! Eşini ve oğlunu öldürüp pompalı tüfekle intihar etti         
02:49
İzlanda'yı 2-1 mağlup eden Macaristan, EURO 2020 biletini kaptı İzlanda'yı 2-1 mağlup eden Macaristan, EURO 2020 biletini kaptı         
00:46
Merkez Bankası'nın yeni Başkanı Naci Ağbal, hızlı başladı! Artık 7 gün 24 saat EFT yapılabilecek Merkez Bankası'nın yeni Başkanı Naci Ağbal, hızlı başladı! Artık 7 gün 24 saat EFT yapılabilecek         
23:49
Bir Zamanlar Çukurova dizisine bomba transfer! Ünlü oyuncu başrol oynayacak Bir Zamanlar Çukurova dizisine bomba transfer! Ünlü oyuncu başrol oynayacak         
21:52
Korona aşısını bulan Türk profesör Uğur Şahin uyardı: Kış zor geçecek rahatlama Mart'ta Korona aşısını bulan Türk profesör Uğur Şahin uyardı: Kış zor geçecek rahatlama Mart'ta         
20:46
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye çağ atlatacak 3 yeni müjdeyi verdi Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye çağ atlatacak 3 yeni müjdeyi verdi         
18:48
Süt banyosu rezaletinin ardından bir skandal daha! 'Çürük meyvelerden meyve suyu' görüntüleri tepki çekti Süt banyosu rezaletinin ardından bir skandal daha! 'Çürük meyvelerden meyve suyu' görüntüleri tepki çekti         
18:14
10 Kasım'da saygı duruşuna kalkmayıp terör örgütü PKK lehine slogan atan çalışan, işverenden tekme tokat dayak yedi 10 Kasım'da saygı duruşuna kalkmayıp terör örgütü PKK lehine slogan atan çalışan, işverenden tekme tokat dayak yedi         
17:11
73 yaşındaki eşini öldüren caniye olayın nedeni soruldu, verdiği yanıt şoke etti: Öyle icap etti 73 yaşındaki eşini öldüren caniye olayın nedeni soruldu, verdiği yanıt şoke etti: Öyle icap etti         
16:27
Sınırları zorlayan Şevval Şahin, köpük banyosu yaptığı anları paylaştı Sınırları zorlayan Şevval Şahin, köpük banyosu yaptığı anları paylaştı         
16:00
Tır şoförü Tolga Karel'den kendisiyle alay eden takipçisine tokat gibi cevap: Maaşım senin sülalene burs verir Tır şoförü Tolga Karel'den kendisiyle alay eden takipçisine tokat gibi cevap: Maaşım senin sülalene burs verir         
15:27
Soyunma kabininde skandal olay! Kıyafet denemek için girdiği kabinde görüntülendiğini fark etti Soyunma kabininde skandal olay! Kıyafet denemek için girdiği kabinde görüntülendiğini fark etti         
14:26
İtalya'da koronavirüs salgınında sağlık sistemi çöktü! Bir hasta tuvalette ölü bulundu İtalya'da koronavirüs salgınında sağlık sistemi çöktü! Bir hasta tuvalette ölü bulundu         
13:53
Yolda durdurdukları çifti dövüp kıza tecavüz eden caniler, şantaj yapmak için çıplak fotoğraflarını çektiler Yolda durdurdukları çifti dövüp kıza tecavüz eden caniler, şantaj yapmak için çıplak fotoğraflarını çektiler         
10:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2020 09:24:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Muş'tan ABD'ye cerrahi önlük ihraç ediliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei