Muş'tan ABD'ye cerrahi önlük ihraç ediliyor - Son Dakika

MUŞ'ta bir tekstil fabrikasında, yeni tip koronavirüs (Covid-19) süreci ile birlikte ayda yaklaşık 110 bin adet üretimi yapılan cerrahi önlükler, başta Amerika olmak üzere birçok Avrupa ülkesine ihraç ediliyor.

Muş'ta tekstil sektöründe faaliyet gösteren Bünyamin Demirel, pandemi sürecinde İŞKUR tarafından aldığı desteklerle çalışan sayısını artırıp, ürün değişikliğine yöneldi. Firma, iş kıyafeti üretimine ara verip cerrahi önlük üretimine başladı. Demirel, ürettikleri cerrahi önlükleri firmalar aracılığıyla başta ABD olmak üzere Avrupa'nın birçok ülkesine ihraç ettiklerini söyledi. İŞKUR'un sağladığı desteklerle rahat bir nefes aldıklarını belirten Demirel, "Fabrikada iş kıyafetleri yapıyorduk. Yaklaşık 50 kişi vardı. Fakat pandemi nedeniyle asıl işimize geçici bir süre ara verip cerrahi önlük üretimine başladık. İŞKUR sayesinde de desteklenince 10 kişi daha işe alıp günlük 5 bin olmak üzere ayda 110 bin adet cerrahi önlük üretimi yapıyoruz. İşlerimizden çok memnunuz. Böyle devam ederse hem cerrahi önlük yapımını artıracak hem de iş alımı yapacağız" diye konuştu.