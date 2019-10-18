Muş'tan 'Barış Pınarı Harekatı'na kortejli destek

Muş Kardeşlik Platformu öncülüğünde 'Barış Pınarı Harekatı'na destek olunması amacıyla oluşturulan konvoy, bayraklar açılıp şehir merkezinde kortej halinde tur attı.



Çağlayan Camii önünde toplanan Muş Kardeşlik Platformu üyeleri ve vatandaşlar, araçlarını Türk bayrakları ile donatarak Mehmetçiğe destek oldu. Çağlayan Camii önünde başlayan şehir turu, valilik önünde sona erdi. Valilik önünde Muş Kardeşlik Platformu adına basın açıklamasını okuyan Muş ASKF Başkanı Kemal Türkan, Türkiye'yi çevrelemek ve milletimizi terör batağında boğmak isteyen şer odaklarına karşı Türk ordusu tarafından başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nı desteklediklerini ifade etti.



ABD ve NATO'nun yazılı taahhütleri doğrultusunda 120 saatliğine bu harekata ara verilmesinin, ülkemiz ve milletimiz için hayırlı sonuçlar doğurmasını dilediklerini kaydeden Türkan, "Türkiye Cumhuriyeti'nin almış olduğu bu son karar, kadirşinas milletimizin ve ebed-müddet devletimizin asla kan akıtmaya taraf olmadığını, huzur ve kardeşlik ortamını her şeye öncelediğini, sınırlarımızın güvenliğini sağlamaya çalıştığını ve Suriye topraklarında gözü olmadığını bir kez daha net biçimde ortaya koymuştur. Esasen bu yaşananlar, ülkemizin son çeyrek yüzyılda kat etmiş olduğu mesafeyi göstermesi bakımından hayati derecede önemlidir. Bir zamanlar sahada kazandıklarını masada kaybeden bir ülke yoktur artık. Bir zamanlar kapılarında dilenci olmamızı bekleyenler, bugün kapılarımızda ricacıdır artık. Bir zamanlar yöneticilerimizi karşılarında el pençe divan bekletip kameralara poz verenler, bugün yöneticilerimizden randevu almak için sıraya girmiştir artık. Allah'a binlerce defa hamd olsun. Cumhurbaşkanımızın ve onun başkomutanlığında ordumuzun feraset, cesaret ve dirayetini ortaya koyan bu harekat ve akabinde imzalanan bu önemli anlaşma, dünyanın süper güçlerinin bölgede nasıl acze düştüğünü ve terör örgütlerinin elinde nasıl oyuncak olduğunu gözler önüne sermiştir. Öte taraftan, bu durum ülkemizin uluslararası toplumlar nezdinde ne kadar güçlü bir pozisyona sahip olduğunu ve terörizme karşı ne kadar ilkeli bir duruş sergilediğini de göstermiştir. Tek devlet, tek millet, tek vatan, tek bayrak idealine sarıldığımızda yenilmez bir güç olacağımızı, yaşanan bu gelişmeler ispat etmiştir. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, hep birlikte büyük Türkiye olacağız söylemini hayata geçirdiğimizde, sarsılmaz bir kale gibi bütün saldırıları savuşturacağımızı, dünkü haberler doğrulamıştır" dedi.



Grup, basın açıklamasının ardından sessiz bir şekilde dağıldı. - MUŞ