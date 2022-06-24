Muş'tan büyükşehirlere kurbanlık sevkiyatı başladı - Son Dakika
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Muş'tan büyükşehirlere kurbanlık sevkiyatı başladı

24.06.2022 11:34
Muş'tan büyükşehirlere kurbanlık sevkiyatı başladı

Türkiye'nin önemli hayvancılık merkezlerinden Muş'ta besiciler, özenle besledikleri kurbanlıkları gerekli kontrollerin ardından büyükşehirlere götürmeye başladı.

Türkiye'nin önemli hayvancılık merkezlerinden Muş'ta besiciler, özenle besledikleri kurbanlıkları gerekli kontrollerin ardından büyükşehirlere götürmeye başladı.

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla tırlara yükledikleri küçükbaş ve büyükbaş hayvanları İstanbul, Adana, Bursa ve Kocaeli gibi büyükşehirlere götüren besiciler, kurulan pazarlarda tüm kurbanlıkları satmayı ümit ediyor.

Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Gün, merkeze bağlı Ziyaret köyünde büyükbaş hayvan sevkiyatına hazırlanan besici Yakup Çelik'i ziyaret etti.

Kurbanlıkları inceleyen Gün, gazetecilere, kentte 335 bin büyükbaş, 1 milyon 250 bin küçükbaş hayvan varlığının olduğunu anlattı.

Hayvancılık bakımından önemli potansiyele sahip Muş'ta sevkiyatların başladığını belirten Gün, şunları kaydetti:

"2021 yılında yaklaşık 15 bin büyükbaş, 35 bin küçükbaş hayvan sevkimiz olmuştu. Sevk edilecek hayvanlar müdürlüğümüz tarafından kontrol ediliyor. Gerekli diğer izinler alındıktan sonra sevke izin veriliyor. Sevk yapılmadan önce hayvanların küpelerinin bulunması, işletmeye kayıtlı olması ve 2 şap aşısını tamamlamış olması gerekiyor. İstanbul'a 23 Haziran'da sevkler başladı. Kurban Bayramı'na kadar devam edecek. Büyükbaş hayvanlar İstanbul, Kocaeli ve Bursa illerine, küçükbaş hayvanlarımız ise Adana ve güney illerimize gönderiliyor."

Ziyaret Köyü Muhtarı Hüseyin Sevinç ise Kurban Bayramı öncesinde besicilerde hareketliliğin başladığını aktardı.

Büyük emeklerle yetiştirilen kurbanlıkları İstanbul'a göndereceklerini ifade eden Sevinç, "Köyümüzde şimdiye kadar 11 tır büyükbaş, 10 tır küçükbaş hayvan başka illere gönderildi. Besicilerin bol kazançla dönmelerini ümit ediyoruz." dedi.

Besici Çelik ise "Yolculuğumuz İstanbul'a olacak. İnşallah umduğumuzu bulacağız. Bu yıl maliyetler oldukça yüksekti. Buna alıcılar ne tepki verecek onu da merak ediyoruz. 27 hayvan yükledik." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Kurban Bayramı, İstanbul, Türkiye, Muş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muş'tan büyükşehirlere kurbanlık sevkiyatı başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muş'tan büyükşehirlere kurbanlık sevkiyatı başladı - Son Dakika
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