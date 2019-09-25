Muş'tan Diyarbakır'daki annelere destek

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde çocuklarının dağa kaçırıldığını iddia ederek 23 gündür eylem yapan annelere bir destek de Muşlu sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcisi annelerden geldi.



81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen ve Muş'ta da Belediye Meydanı'nda gerçekleştirilen basın açıklamasına; İlim Yayma Cemiyeti, Ensar Vakfı, Eğitim-Bir-Sen, TÜGVA, Hayalim Mesleki ve El Sanatları Derneği ve İHH gibi STK temsilcileri ile anneler katıldı. Kadınlar adına basın açıklamasını okuyan ev kadını Tuğçe Ela Kaplan, bugün burada sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcileri olarak, annelerin Diyarbakır'da başlattığı onurlu direnişlerine destek olmak üzere 81 ilde eşzamanlı olarak toplandıklarını söyledi. Bu direnişin teröre en büyük darbeyi vuracak iradeyi ortaya koyduğuna yürekten inandıklarını kaydeden Kaplan, "Tarih, Diyarbakır'daki anneleri ve teröre meydan okuyan direnişlerini saygı ile yazacaktır. Bulundukları şehirlerde, siyasi ve toplumsal yalnızlaştırılma dahil, her şeyi göze alıp evlatlarının dönmesini isteyen anneler, başka canlar yanmasın diye çıktıkları yolda inşallah zafere ulaşacaklardır" dedi.



Bu duruşun ve cesaretin, terör örgütünün ağına düşmüş her evlada ve annesine umut olduğunu kaydeden Kaplan, "3 Eylül'den bu yana tam 23 gündür Diyarbakır'da yeni annelerin katılımı ile büyüyen bu sessiz çığlık, dünya üzerindeki terörün tümüne 'Dur' diye haykıran güçlü bir sese dönüştü. İnanıyoruz ki azimle seslerini yükselten kadınlar, terör örgütlerinin hain emelleri için Fırat'ın ve Dicle'nin kuzularının kurban edilmesine izin vermeyecektir. Duyduğumuz 'yeter artık' feryadına destek vermek, safları sıklaştırmak, bir ve beraber olduğumuzu göstermek, evlatlarımıza ve geleceğimize sahip çıkmak hepimizin vicdani borcudur" ifadelerini kullandı. - MUŞ