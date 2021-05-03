Muş'tan göç eden vatandaşlar kısıtlama günlerini döndükleri köylerinde geçiriyor - Son Dakika

Muş'tan çeşitli nedenlerden dolayı farklı illere göç eden birçok kişi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında uygulanan 17 günlük "tam kapanma" sürecini köylerinde bahçe işleriyle uğraşarak değerlendiriyor.

Kentten yıllar önce başka illere giden bazı vatandaşlar, kısıtlama günlerini memleketlerinde geçirmeyi tercih ederek köylerine döndü.

El değmemiş doğasıyla öne çıkan Varto ilçesindeki köylere gelenler, kısıtlama günlerinde bahçelerini ekip, temiz havanın tadını çıkarıyor.

Antalya'dan ilçenin Köprücük köyüne gelen Ali Tan, işi gereği Antalya'da yaşadığını, kapanma sürecini köyünde geçirmek için döndüğünü söyledi.

Salgın riskinin köylerde daha az olduğunu belirten Tan, "Herkesin kurallara uyması lazım. Yoğun bir trafik var. Köylere değil diğer bölgelerimize de yoğun bir göç oldu. Bazı yerleşim yerlerinin nüfusu 4-5 katına çıktı. Bulunduğumuz köyde de nüfus yoğunluğu 2 katına çıktı." diye konuştu.

Adana'dan gelen Mehmet Yılmaz, izin alarak köyüne döndüğünü ifade ederek, "Köye 5 gün önce geldik. Hiçbir komşuma gitmedim. Uzaktan konuşuyoruz. Buraya gelenler bostan, meyve bahçesi ve tarla işiyle uğraşıyor. Adana'ya yıl sonunda dönmeyi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.