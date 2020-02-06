Muş'tan İdlib'e 3 tır un gönderildi - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Muş'tan İdlib'e 3 tır un gönderildi - Son Dakika

Muş'tan İdlib'e 3 tır un gönderildi

6 saat önce

Muş'ta Türkiye Diyanet Vakfı ve Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 'Yolun İyilik Olsun' temasıyla başlatılan kampanya çerçevesinde Muş İl Müftülüğünce toplanan 75 ton un, 3 tırla dualar eşliğinde İdlib'e gönderildi.

Muş'tan İdlib'e 3 tır un gönderildi, System.String[]

Muş'ta Türkiye Diyanet Vakfı ve Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 'Yolun İyilik Olsun' temasıyla başlatılan kampanya çerçevesinde Muş İl Müftülüğünce toplanan 75 ton un, 3 tırla dualar eşliğinde İdlib'e gönderildi.


Diyanet Vakfı ve Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 'Yolun İyilik Olsun' temasıyla başlatılan kampanya çerçevesinde Muş İl Müftülüğünce toplanan 75 ton un ve 73 bin lira nakdi yardım, Türkiye sınırına yakın güvenli bölgeye yerleştirilen Suriyelilere gönderildi. Muş Müftülüğü önünde düzenlenen uğurlama töreninde konuşan Müftü Alaettin Bozkurt, il ve ilçe müftülük çalışanlarının gayret ve çalışmalarıyla Vali İlker Gündüzöz ve Muşlu hayırseverlerin katkılarıyla il genelinde 73 bin 600 lira nakdi yardım ve 75 ton unu 3 tırla Cilvegözü Sınır Kapısındaki Türkiye Diyanet Vakfı görevlilerine teslim etmek üzere göndereceklerini söyledi. Bozkurt, "Maddi ve manevi katkısı olan herkese canı gönülden teşekkür ederim. Emeği geçenlerden Allah razı olsun" dedi.


Müslüman olarak Suriye'deki savaştan kaçarak Türkiye sınırındaki güvenli bölgeye alınan bu insanlara yardım eli uzatmak zorunda olduklarını aktaran Bozkurt, "Bu açıdan Muş genelinde bir kampanya başlattık. Hayırseverlerimizin yardımıyla toplanan un ve nakdi yarımı dualarımızla gönderiyoruz" diye konuştu. - MUŞ

Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye, İdlib, Muş, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 12:09 Kaynak: İHA
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