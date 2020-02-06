Muş'tan İdlib'e yardım malzemesi gönderildi - Son Dakika

Muş'ta, Suriye'nin İdlib kenti kırsalındaki ihtiyaç sahipleri için toplanan yardım malzemelerinin yüklendiği 3 tır dualarla uğurlandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından "Yolun İyilik Olsun" sloganıyla düzenlenen kampanya kentteki hayırseverler destek verdi.

Yapılan yardımların yüklendiği 3 tır, İl Müftülüğü önünde düzenlenen törenle İdlip'e uğurlandı.

İl Müftüsü Alaettin Bozkurt, kent genelinde başlatıkları kampanya vatandaşların güçlü destek verdiğini söyledi.

Bozkurt, "Valimiz sayın İlker Gündüzöz ve Muşlu hayırseverlerin katkılarıyla il genelinde 73 bin 600 lira nakdi yardım ve 75 ton unu 3 tırla Cilvegözü sınır kapısında Türkiye Diyanet Vakfı görevlilerine teslim etmek üzere gönderdik. Maddi ve manevi katkısı olan herkese teşekkür ederim. Emeği geçenlerden Allah razı olsun." diye konuştu.