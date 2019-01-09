Muş'tan Kısa Kısa

Muş
Valisi İlker Gündüzöz
, İl Emniyet Müdürlüğüne atanan Ahmet Arıbaş
'ı makamında ziyaret etti.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Gündüzöz, İl Emniyet Müdürlüğüne atanan Arıbaş'ı ziyaret ederek, görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu.
Şeref defterini imzalayan Gündüzöz, daha sonra Arıbaş ile fotoğraf çektirdi.
Vali Gündüzöz'den 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
mesajı
Vali İlker Gündüzöz, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Gündüzöz, mesajında, basın mensuplarının ülkenin ve ilin sorunlarını objektif şekilde kamuoyuna aktararak toplumsal sorunlar karşısında kamuoyu oluşturmak, etkin çözüm önerileri ile demokrasinin güçlenmesine, gelişmesine ve daha sağlıklı bir şekilde çalışmasına yardımcı olmak gibi önemli görevleri bulunduğunu belirtti.
Basın kuruluşları ve basın çalışanlarının demokrasi ve evrensel değerlere bağlı, kişi hak ve hürriyetlerine saygılı, hızlı ve objektif habercilik anlayışı ile yüklendikleri görevi layıkıyla yerine getirerek kamu vicdanını aydınlatan ışık olmaya devam ettiğini ifade eden Gündüzöz, gazetecilerin bu görevi yerine getirirken ilin kültürel, sosyal, turizm ve ekonomik anlamda tanıtımına da önemli katkılar sağladığını aktardı.
Gündüzöz, "Mesai mefhumu gözetmeksizin her şartta görevlerini yerine getirerek halkımızın gören gözü, işiten kulağı ve konuşan dili olan tüm basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlar, aileleriyle birlikte daha nice senelere sağlık, mutluluk ve başarılarla erişmelerini dilerim." ifadesini kullandı.