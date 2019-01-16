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Muş'tan Kısa Kısa

58 dakika önce

MUŞ (AA ) - Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hacı Arslan Uzan, ilçedeki imam ve Kur'an kursu öğretmenleri ile bir araya geldi.

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MUŞ (AA ) - Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hacı Arslan Uzan, ilçedeki imam ve Kur'an kursu öğretmenleri ile bir araya geldi.

Belediyenin toplantı salonunda düzenlenen programda konuşan Uzan, toplumun gelişmesinde din görevlilerinin büyük katkısı olduğunu söyledi.

Birlikte çalışarak terör, uyuşturucu ve alkol gibi olumsuz koşulların önüne geçeceklerini aktaran Uzan, "Mesleki vazifemiz neyi gerektiriyorsa onu yapmalıyız. Vatanımız için hepimizin belirli bir sorumluluğu var. Bunun bilincinde olmalı ve ona göre hareket etmeliyiz. Devletin temsilcileri olarak elimizden gelen her türlü fiziki koşulu yerine getirmeye çalışıyoruz." dedi.

Vatandaşların derdiyle dertlenmek gerektiğine vurgu yapan Uzan, bu doğrultuda en iyi gayreti göstereceklerini dile getirdi.

Toplantıda ardından belediye çalışmalarının yer aldığı sinevizyon gösterimi sunuldu.

İlçe Müftüsü Murat Karanci, Kaymakam Uzan'a teşekkür etti.

Turnuvada dereceye giren takımlardan Kaymakam Uzan'a ziyaret

Bulanık Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğünce düzenlenen voleybol turnuvasında dereceye giren takımlar, Kaymakam ve Başkan Vekili Hacı Arslan Uzan'ı ziyaret etti.

Makamında kabul ettiği konuklarıyla görüşen Uzan, takımların oyuncularını tebrik etti ve ödüllerini verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 06:06 Kaynak: AA

Bulanık, Güncel
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