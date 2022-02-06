Muş Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Aksaray ekibini yendi - Son Dakika

Muş Bedensel Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, 68 Aksaray Belediyesi Bedensel Engelliler Spor Takımı'nı 73-53 yendi.

Tekerlekli Sandalye Basketbolu 1. Lig'de mücadele eden iki takımın karşılaşması Muş Kapalı Spor Salonu'nda oynandı.

Müsabakada oyuncular ve taraftarlar desteklerinden dolayı İl Emniyet Müdürü Engin Kaloğlu'na sevgi gösterisinde bulundu.

Karşılaşmayı Muş Bedensel Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı 73-53 kazandı.

Maç sonunda gazetecilere açıklamalarda bulunan Muş Bedensel Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Bedri Korkmaz, kendilerine destek veren herkese teşekkür etti.

Maçlara İl Emniyet Müdürü Engin Kaloğlu sayesinde sorunsuz gittiklerini belirten Korkmaz, şunları kaydetti:

"Belki de Türkiye'de ilk defa böyle bir aile ortamı var. İl Emniyet Müdürümüz sayesinde 21 yıldır ilk defa maçlara sorunsuz gidip gelebiliyoruz. Gençlerimiz bize sahip çıkıyor. Destekler sayesinde engellerimiz ortadan kalkıyor. Bizi yalnız bırakmasınlar. İl Emniyet Müdürümüz tüm engellilerin sorunlarıyla ilgileniyor. Muş'ta 17 bin engellimiz var. Bu engellilerimizi topluma neden kazandırmayalım? Yetkililere, bizi maçta yalnız bırakmayan tüm ailelere teşekkür ediyorum."