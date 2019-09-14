Muş terörden temizlenen köylerde altyapı atağı

Terörden temizlenen köylerde altyapı atağı

Muş'ta güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları sonucu terörden arındırılarak, huzurun sağlandığı köyler hizmetle buluşturuluyor. Ulukaya köy yolunda asfalt çalışmasını inceleyen İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, terörün bitmesi ile devlet yatırımlarının bölgelere taşındığını ifade etti.

Muş'a 60 kilometre mesafedeki Ulukaya köyü ve çevresine terör büyük darbe vurdu. 1993 yılı öncesi mezralarıyla birlikte 120 hane ve bin kişilik nüfusa sahip olan Ulukaya'da terör olayları sonrası büyük bir göç yaşandı. Yöre halkı topraklarını bırakarak kendileri için daha güvenli yerlere gitti. Devlet yatırımları da yapılmayan bölge yıllar sonra güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarıyla terörden temizlendi. Bölgede huzurun sağlanmasıyla birlikte yaklaşık 145 kişi terkettikleri Ulukaya köyüne geri döndü. Geri dönüşlerin sürdüğü Ulukaya köyüne devlet yatırımları da yapılmaya başladı.

ULUKAYA KÖYÜ ASFALTLA TANIŞTI

Muş İl Özel İdaresi, huzurun sağlandığı Ulukuya köyüne alt yapı yatırımı yapmaya başladı. Köye ulaşımı sağlayan yola ilk kez asfalt serildi. Yaklaşık 10 kilometre yolun asfalt yapıldığı köyde çalışmaları inceleyen İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, terörün bitmesi ile devlet yatırımlarının bölgelere taşındığını ifade etti. Yentür, 'Güvenlik güçlerimizin başarılı operasyonları sonucunda, bölgeye huzur geldi. Huzurla birlikte vatandaşlarımız daha öncesinde boşaltmış oldukları köylerine, mezralarına geri döndüler. Devlet olarak bizler de yatırımlar hız vererek, hızlı bir şekilde devlet katkılarını buraya taşımaya başladık. Bunlardan bir tanesi; Ulukaya köyümüzün 10 kilometrelik yolunda asfalt çalışması yapılmaktadır. Asfalt çalışması ilk defa buraya geliyor. Bu çalışmalar devam edecektirö diye konuştu.

Köyün içme suyu problemini giderdiklerini belirten Yentür, tarımsal sulamayla ilgili çalışmaların da sürdüğünü söyledi.

HİZMET OLURSA GERİ DÖNÜŞLER OLUR

Bölgede yaşanan terör olayları sebebiyle 1993 yılında terk ettikleri köylerine geri döndüklerini söyleyen Ulukaya Köy Muhtarı Tahsin Tetik, 'Şuanda halkımız köyümüze sevinç içerisinde geri dönüş yaptı. Dönüş yapmaya da devam ediyor. Tabi bununla beraber devletimiz de 10 kilometrelik yolumuzun asfaltını gerçekleştirdi. Eksikliklerimiz de var, yok değildir. Bunları da zaman içerisinde devletimiz giderirse, memnun kalırız, güzel olur. Önemli olan hizmettir, hizmet olursa dönüş olurö dedi.

Devlet hizmetlerinin buluşturulduğu Ulukaya Köyü'nde yaşam süren vatandaşlar da, teşekkürlerini dile getirdi.