Muş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Koç'un Ahilik Haftası mesajı - Son Dakika

Muş Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Erdal Koç, Ahilik Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Koç, mesajında, esnaf ve ticarette iyi ahlak olarak adlandırılan Ahiliğin geliştirilerek sürdürülmesinin çok önemli olduğunu belirtti.

Toplumun ahlaki değerlere karşı hassas olduğunu, bunun yaygınlaştırılması için herkesin büyük bir titizlikle davranmasının olumlu neticeler doğuracağını kaydeden Koç, şu ifadelere yer verdi:

"Vasıflı meslek sahiplerinin oluşturulması için başlatılan Ahilik hareketinin kökeni bin yıl öncesine dayanıyor. Daha sonra esnaf, sanatkar ve tüccar birliği haline dönmüştür. Toplumun her kesimini kucaklayan ve bu minvalde faaliyetlerini sürdüren ahiler, ahlaklarıyla, birlik ve beraberlikleriyle güzel örnekler teşkil etmiştir. Bu düşüncedeki ahilerin sayılarını arttırmak için bizde üzerimize düşeni yapmak zorundayız. Daha fazla ahi daha fazla ahlaklı sanatkarlar yetiştirmeliyiz. Ahilik Haftasını kutluyorum."