Muş TSO Başkanı Koç'tan esnaf ziyareti - Son Dakika

Muş Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Erdal Koç, Özel İdare İş Hanındaki esnafı ziyaret etti.

İş yeri sahipleriyle sohbet eden, sorunlarını dinleyen Koç, esnaf, tüccar ve sanayicileri sık sık ziyaret ederek sorun ve sıkıntılarını dinlediklerini söyledi.

Ziyaretler sayesinde üyeleriyle ilişkilerini sıcak tuttuklarını anlatan Koç, "Ziyaretler sırasında aldığımız talepleri ve dile getirilen sorunları ilgililere iletiyoruz. Bugün yaklaşık 30 yıl önce ticarete başladığım Özel İdare İş Hanında esnaflarımızla bir araya geldik. Güzel dostluklar biriktirmişiz. Bunu görmenin mutluluğunu yaşıyorum. Ülke genelinde yaşanan bu salgının bir an önce bitmesini arzuluyoruz. Zorlu süreçte ayakta durmaya çalışan esnaflarımıza bol kazançlar diliyorum." diye konuştu.