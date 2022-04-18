Muş TSO Başkanı Koç'tan sporculara malzeme desteği - Son Dakika
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Muş TSO Başkanı Koç'tan sporculara malzeme desteği

18.04.2022 13:58
Muş TSO Başkanı Koç'tan sporculara malzeme desteği

Muş Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Erdal Koç, badminton branşında faaliyet gösteren sporculara tablet ve spor malzemeleri desteğinde bulundu.

Muş Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Erdal Koç, badminton branşında faaliyet gösteren sporculara tablet ve spor malzemeleri desteğinde bulundu.

Muş TSO'dan yapılan açıklamaya göre, Koç, makamında kabul ettiği sporcuların sorun ve taleplerini dinledi.

Elde ettikleri başarılardan dolayı sporcuları kutlayan Koç, gençlerin spora kazandırılması gerektiğini belirterek, desteklerinin bundan sonra da devam edeceğini aktardı.

Koç, daha sonra sporculara tablet ve malzemelerini teslim etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde badminton antrenörlüğü yapan Mürsel Koç da gençlerin bu sporu severek yaptıklarını ve dereceler elde ettiklerini belirtti.

Kentte 12 milli sporcunun bulunduğunu, bir sporcunun Türkiye birincisi olarak Avrupa'da şampiyonaya katıldığını anlatan Koç, "Milli sporcular Muş Alparslan Üniversitesi'nde eğitimlerini sürdürüyor. Spora, sporcuya destek veren herkese teşekkür ediyorum. Gençlerimiz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki müsabakalarda da ilimizi en iyi şekilde temsil edeceklerdir." dedi.

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Erdal Koç, Türkiye, Tablet, Muş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Muş TSO Başkanı Koç'tan sporculara malzeme desteği - Son Dakika


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