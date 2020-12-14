Muş TSO'dan "yerel esnafa sahip çık" çağrısı - Son Dakika

Muş Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Erdal Koç, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle olumsuz etkilenen "yerel esnafa sahip çıkılması" çağrısı yaptı.

Koç, yaptığı yazılı açıklamada, günün birlik ve dayanışma günü olduğunu belirtti.

Herkesçe bilinen büyük marka ve mağazaların olduğunu kaydeden Koç, açıklamasında, "Bu marka ve mağazalar olmalıdır da. Özellikle pandemi döneminde değişen alışkanlıklar ne yazık ki dünya markaları karşısında yerel esnafımızı, küçük ve orta ölçekli şirket ve işletmelerimizi zora sokmakta." ifadesini kullandı.

Pandemi sürecinin özellikle yerel esnafı olumsuz etkilediğine vurgu yapan Koç, şunları kaydetti:

"Bu sebeptendir ki sizlerden özellikle yerel şirket ve esnaflardan alışveriş yapmanız konusunda hassasiyet beklediğimi bir kez daha belirtmek isterim. Birlikte birçok zorluğu atlatan halkımız bu konuda duyarlı olacak ve esnafımızın bir nebze nefes alması noktasında katkı sunacak. Tüm halkımızı yerel esnafla dayanışmaya, alış verişini kentinin yerel işletmelerinden yapmaya davet ediyorum."