Muş TSO yılın son meclis toplantısını gerçekleştirdi - Son Dakika

Muş TSO yılın son meclis toplantısını gerçekleştirdi

30.12.2020 12:51
Muş TSO yılın son meclis toplantısını gerçekleştirdi, System.String[]

Muş Ticaret ve Sanayi Odası, 2020'nin son meclis toplantısını gerçekleştirdi.

Muş Ticaret ve Sanayi Odası, 2020'nin son meclis toplantısını gerçekleştirdi.

15 Temmuz Milli İrade Salonunda, Meclis Başkanı Talip Devrim Başkanlığında yapılan toplantıya Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Koç, meclis üyeleri ve bazı iş insanları katıldı.

Koç, yaptığı açıklamada, 2020'de dünya ekonomisinin büyük sıkıntılar yaşadığını ve buna rağmen Muş TSO olarak belirledikleri bütçeyi tutturduklarını söyledi.

Oda olarak salgına rağmen çalışmalarını aksatmadıklarını, üyelerini mağdur etmediklerini belirten Koç, şunları kaydetti:

"2020 yılında 211 yeni şirket kurulurken 43 şirket terk verdi. 2019 yılında kurulan şirket sayımız 117 iken, terk veren şirket sayımız 61'dir. Yine 2018 yılında yeniş kurulan şirket sayımız 169 iken terk veren şirket sayımız 46'dır. 2019 yılında 35 kapasite raporu hazırlarken 2020 yılında 48 kapasite raporu hazırlamış olduk. Göreve geldiğimizde büyük bir borçla karşılaştık. Bu borçları önemli oranda azalttık. Bir yandan borçlarla uğraştık. Bir yandan da üyelerimize hizmet ettik. Bu çalışmaları yürütmemizde bizlere destek veren, yardımcı olan yönetim kurulu ve meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. 2021 yılı bütçesinin odamıza, üyelerimize ve kentimize hayırlı olmasını diliyorum."

Gündem maddelerinin görüşüldüğü toplantıda, 2021 yılı bütçesi oy birliğiyle kabul edildi.

Yönetim Kurulu, 15 Temmuz, Ticaret, Muş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Muş TSO yılın son meclis toplantısını gerçekleştirdi - Son Dakika


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