Muş: "Türk inşaat sektörünün, 2020'de üstlendiği 15,2 milyar dolarlık proje bedeli 2021 sonu itibarıyla 29,3 milyar dolara ulaştı" - Son Dakika

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Yurtdışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Hizmetleri 2021 Yılı Değerlendirmesi" programına katıldı. (1)
Ticaret Bakanı Muş: "Türk inşaat sektörünün, 2020'de üstlendiği 15,2 milyar dolarlık proje bedeli 2021 sonu itibarıyla 29,3 milyar dolara ulaştı."
Ticaret Bakanı Muş: "Ülkemiz müteahhitlerince bugüne kadar 131 ülkede üstlenilen proje sayısı 11 bin 93'e, üstlenilen projelerin değeri 451,5 milyar dolara yükseldi."
Kaynak: AA
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