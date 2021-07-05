??Muş'u Simgeleyen Figürler İstasyon Caddesini Renklendirdi ?????? - Son Dakika

ORTA REFÜJ YENİ YÜZÜ İLE BÜYÜLÜYOR Üstyapı çalışmaları ile şehrin çehresini değiştiren Muş Belediyesi, İstasyon Caddesinde uyguladığı orta refüj düzenleme projesi ile vatandaşların yoğun olarak kullandığı güzergaha ayrı bir hava kattı Muş'un içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarının tamamını yenileyerek devrim niteliğinde bir hizmete imza atan Muş Belediyesi, üstyapı çalışmaları ile şehri yeniden dizayn etmeye devam ediyor. Bu kapsamda kentin en önemli güzergahlarından biri olan İstasyon Caddesinde başlatılan orta refüj düzenleme projesi ilerledikçe yeni yüzü ortaya çıkmaya başladı. Muş'u simgeleyen lale, üzüm gibi figürler İstasyon Caddesini renklendirdi. Fidan dikiminin tamamlandığı orta refüjde, mevsimlik çiçeklerin bırakılacağı beton saksıların ve korkulukların montajları devam ediyor. Önümüzdeki günlerde tamamlanması planlanan proje ile şehrin en önemli caddelerinden biri olan İstasyon Caddesi yeni güzüne kavuşmuş olacak. Yapılan çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Feyat Asya, "İlimizin yer altı hatlarının tamamını yenileyerek ciddi bir eksikliği ortadan kaldırırken, bundan sonra üstyapıda yapılacak hizmetlerin de daha sağlam ve kalıcı olmasını sağladık. Altyapı projesi sonrası üstyapı alanında yaptığımız çalışmalarla şehrimizi yeniden şekillendirmeye başladık. Bir yandan cadde ve sokakların asfalt, kaldırım ve aydınlatmalarını yaparken diğer taraftan görsel projelere ağırlık verdik. İstasyon Caddemizdeki orta refüj düzenleme çalışmamızda bu projelerden biridir. Sezon başında uygulamaya başladığımız proje gün yüzüne çıkmaya başladı. İlimize güzel bir estetik kazandıracak olan projemiz devam ediyor. Kısa bir sürede tamamlayacağımız çalışma sonunda güzel bir eseri de halkımızın hizmetine sunmuş olacağız" dedi.