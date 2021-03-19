Muş'un 2 bin 45 rakımdaki köyünde tipi ve fırtına eksik olmuyor - Son Dakika

Muş'un 2 bin 45 rakımdaki köyünde tipi ve fırtına eksik olmuyor

19.03.2021 08:40

MUŞ'un 2 bin 45 rakımdaki Gündoğan köyünde yaşayanlar, yılın büyük bölümünde etkili olan fırtına ve tipi nedeniyle zorlu yaşam sürdürüyor.

MUŞ'un 2 bin 45 rakımdaki Gündoğan köyünde yaşayanlar, yılın büyük bölümünde etkili olan fırtına ve tipi nedeniyle zorlu yaşam sürdürüyor. Hava sıcaklığının kent merkezine göre daha soğuk olduğu köyde, ovadaki yerleşim birimlerinde bahar mevsiminde bile kar ve tipi eksik olmuyor.

Muş merkezde ilkbahar yaşanırken, yüksek kesimlerde ise kış şartları hüküm sürüyor. Hava sıcaklığı, kent merkezinde mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, yüksek rakımlı köylerde ise zorlu kış havası hissediliyor. Deniz seviyesinden 2 bin 45 metre yükseklikteki Gündoğan köyünde kar yağışı, tipi ve fırtına eksik olmuyor. Köyde zorlu yaşam sürenler, mecbur kalmadıkça evlerinden dışarı çıkmıyor. Tipi ve fırtına nedeniyle yolu sürekli ulaşıma kapalı olan Gündoğan köyünde İl Özel İdaresi ekipleri, karla mücadele çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Yılın büyük bölümünü kar altında geçirdiklerini söyleyen yöre halkı, ova köylerinde bahar yaşanırken, köylerinde kar yağışının yanı sıra tipi ve fırtınada hayatın zor olduğunu belirtiyor.

'KÖYDE BAHARI GÖRMÜYORUZ'

Yaşamını sürdürdüğü Gündoğan köyünde kar yağışı, tipi ve fırtınanın hiç eksilmediğini söyleyen Mahmut Güler, "Köyümüzde yılın 9 ayı kar var. Köyde baharı görmüyoruz. Kar kalktığında yaz, yağdığında ise kış gelmiştir. Şehrin ova köylerinde çiçekler açarken bizde fırtına ve kar vardır" dedi.


Muş'un 2 bin 45 rakımdaki köyünde tipi ve fırtına eksik olmuyor
Muş'un 2 bin 45 rakımdaki köyünde tipi ve fırtına eksik olmuyor
Muş'un 2 bin 45 rakımdaki köyünde tipi ve fırtına eksik olmuyor
Muş'un 2 bin 45 rakımdaki köyünde tipi ve fırtına eksik olmuyor
Muş'un 2 bin 45 rakımdaki köyünde tipi ve fırtına eksik olmuyor
Muş'un 2 bin 45 rakımdaki köyünde tipi ve fırtına eksik olmuyor
Muş'un 2 bin 45 rakımdaki köyünde tipi ve fırtına eksik olmuyor
Muş'un 2 bin 45 rakımdaki köyünde tipi ve fırtına eksik olmuyor
Muş'un 2 bin 45 rakımdaki köyünde tipi ve fırtına eksik olmuyor
Muş'un 2 bin 45 rakımdaki köyünde tipi ve fırtına eksik olmuyor
Muş'un 2 bin 45 rakımdaki köyünde tipi ve fırtına eksik olmuyor
Muş'un 2 bin 45 rakımdaki köyünde tipi ve fırtına eksik olmuyor

İlkbahar, Fırtına, kar, Muş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Muş'un 2 bin 45 rakımdaki köyünde tipi ve fırtına eksik olmuyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Meksika ve Iğdır'ın ortak geleneği: Ölüler Bayramı Sokak ortasında 64 yaşındaki adamın cansız bedeni bulundu Koronadan on binlerce insanın öldüğü Fransa'da 4 hafta boyunca tüm gün sokağa çıkma yasağı uygulanacak Survivor'dan elenen Yunus Emre Karabacak, takım arkadaşlarından Aleyna ve Ayşe'yi topa tuttu Son Dakika! PKK'ya yönelik operasyonda HDP'nin Beşiktaş ve Kağıthane ilçe başkanları da dahil 10 kişi gözaltında İngiltere, sınırları içindeki mültecileri Türkiye'ye göndermeyi planlıyor Zor günler geçiren Çılgın Sedat, Candan Erçetin'e sitem etti Survivor Sabriye Şengül oyunculuk için ilk imzasını attı
Liseli kızlar sokak ortasında birbirlerine girdi! O anlar cep telefonu kamerasında Liseli kızlar sokak ortasında birbirlerine girdi! O anlar cep telefonu kamerasında         
09:13
Genç oyuncu Korcan Kol'dan dikkat çeken çıkış: Rujlu kadını öpmem Genç oyuncu Korcan Kol'dan dikkat çeken çıkış: Rujlu kadını öpmem         
08:50
Muhtarın girişine Muhtarın girişine "Yabancılar giremez" tabelası astığı köyde tek bir vaka dahi görülmedi         
08:42
Biden, akılalmaz gaflarına devam ediyor: Bu sefer de yardımcısını, ABD Başkanı olarak takdim etti Biden, akılalmaz gaflarına devam ediyor: Bu sefer de yardımcısını, ABD Başkanı olarak takdim etti         
08:00
Kuşadası'nda kaybolan döviz bürosu çalışanının son görüntüleri ortaya çıktı Kuşadası'nda kaybolan döviz bürosu çalışanının son görüntüleri ortaya çıktı         
07:39
Kırmızı Oda dizisinde rol alan Erkan Petekkaya, Doğduğun Ev Kaderindir'e konuk oyuncu olacak Kırmızı Oda dizisinde rol alan Erkan Petekkaya, Doğduğun Ev Kaderindir'e konuk oyuncu olacak         
07:09
Ajda Pekkan, ihanetine uğradığı Bülent Çavuşoğlu'nu affetti Ajda Pekkan, ihanetine uğradığı Bülent Çavuşoğlu'nu affetti         
00:22
Susurluk kazasındaki kamyon şoförünü savunan avukat evinde ölü olarak bulundu Susurluk kazasındaki kamyon şoförünü savunan avukat evinde ölü olarak bulundu         
22:45
Risk haritasında turuncu kategoride yer alan Karaman'da taziye evinden 61 kişi çıktı Risk haritasında turuncu kategoride yer alan Karaman'da taziye evinden 61 kişi çıktı         
21:52
Abdullah Gül'den Gergerlioğlu ve HDP değerlendirmesi: Çok yanlış buluyorum Abdullah Gül'den Gergerlioğlu ve HDP değerlendirmesi: Çok yanlış buluyorum         
17:54
Akaryakıtta tavan fiyat uygulamasına geçilmesiyle 40 kuruşluk indirim gerçekleşti Akaryakıtta tavan fiyat uygulamasına geçilmesiyle 40 kuruşluk indirim gerçekleşti         
16:56
İbrahim Tatlıses'e saldırı davasında karar: Sanık Abdullah Uçmak'a 30 yıl hapis İbrahim Tatlıses'e saldırı davasında karar: Sanık Abdullah Uçmak'a 30 yıl hapis         
16:20
Acun Ilıcalı'nın müstakbel kayınvalidesi çocuk bekliyor! Hamilelik pozu tam bomba Acun Ilıcalı'nın müstakbel kayınvalidesi çocuk bekliyor! Hamilelik pozu tam bomba         
15:52
Evliyken başkasıyla düğün yapan kadından akılalmaz sözler: Seni boynuzlu boynuzlu gezdireceğim Evliyken başkasıyla düğün yapan kadından akılalmaz sözler: Seni boynuzlu boynuzlu gezdireceğim         
15:20
279 kiloydu, nefes alamıyordu! 129 kilo verdi, son halini gören gözlerine inanamıyor 279 kiloydu, nefes alamıyordu! 129 kilo verdi, son halini gören gözlerine inanamıyor         
13:47
Kobra Murat, canlı yayında peruğunu çıkardı Kobra Murat, canlı yayında peruğunu çıkardı         
11:59
Eski futbolcu Daniele Adani'den çok konuşulacak iddia: Wanda Nara ile Mauro Icardi günde 12 kez cinsel ilişkiye giriyor Eski futbolcu Daniele Adani'den çok konuşulacak iddia: Wanda Nara ile Mauro Icardi günde 12 kez cinsel ilişkiye giriyor         
11:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2021 09:35:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Muş'un 2 bin 45 rakımdaki köyünde tipi ve fırtına eksik olmuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei