MUŞ'UN 2050 YILINA KADAR İÇME SUYU İHTİYACI KARŞILANACAK - Son Dakika

MUŞ'un 2050 yılına kadar içme suyu sorunu, 'Alparslan-2 Barajı' ile sona erecek. 200 milyon TL'ye ihale edilen ve 2023'e kadar tamamlanması planlanan projeyle yerleşim birimlerinin içme suyu ihtiyacı karşılanacak.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'nce 2012'de 6446 sayılı 'Enerji Piyasası Kanunu' kapsamında inşaatı başlatılan ve kısa süre önce tamamlanan 'Alparslan-2 Barajı ve Hidroelektrik Santrali (HES) Projesi'nin enerji üretimi ile su projelerine başlandı. Muş'un 2050'ye kadar olan içme ve kullanma suyu ihtiyacının karşılanacağı proje, 200 milyon TL'ye ihale edildi. 2023'te tamamlanması planlanan proje, iki etap halinde uygulanacak. İlk etapta kent merkezi, Sungu beldesi, Karaağaçlı beldesi, Hasköy ilçesi, Düzkışla beldesi ve Korkut ilçesi yerleşimlerinin içme suyu ihtiyaçlarının karşılanması için 80 kilometre isale hattı ve içme suyu tesisleri inşa edilecek. İkinci kısım işler kapsamda ise Yeşilova beldesi, Serinova beldesi, Kırköy beldesi, Kızılağaç beldesi, Yaygın beldesi, Konukbekler beldesi, Muş Organize Sanayi Bölgesi ve Alparslan Üniversitesi yerleşimlerinin içme suyu ihtiyaçlarının karşılanması için 70 kilometre isale hattı ve gerekli içme suyu tesisleri yapılacak.

'SU SORUNU ÇÖZÜME KAVUŞACAK'

Devlet Su İşleri 172'nci Muş Şube Müdürü Servet Fırat, 'Alparslan-2 Barajı'nın tamamlanması sonrası enerji üretimi ve su projelerine başlandığını belirtti. Kent merkezi ve çeşitli yerleşim yerlerinin içme suyu sorununun projeyle beraber çözüme kavuşacağını kaydeden Fırat, 'Alparslan-2 Barajı'nın Muş'a çok katkısı var. Birincisi enerji üretimi, ikincisi içme suyu, üçüncüsü ise Muş Ovası'nı sulama projesidir. En büyük katkılarından biri olan 'Muş İçme Suyu Projesi', 2021'de imalatlarına başlanmış olup, 2023'te bu projenin birinci etabının tamamlanmasını hedeflemekteyiz. İlk etapta 80 kilometrelik boru hattı yapılacak. Boru hatlarıyla beraber Muş merkez ve çeşitli yerleşim yerlerinin içme suyu problemi çözülecektir. Hedefimiz 2023'te bu işi tamamlayarak, halkımızın içme suyu sorununu çözüme kavuşturmaktır dedi.