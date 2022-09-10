Bulanık'ta okul servisleri denetlendi

Muş'un Bulanık ilçesinde okul servisleri denetlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, zabıta ve trafik ekipleri, okul servislerinin taşımalı eğitime uygun olup olmadığını kontrol etti.

Sürücüleri trafik kurallarına uymaları ve taşımalı eğitimle ilgili konularda uyaran ekipler, öğrenciler için emniyet kemeri, araçların bakım ve temizliği, güvenlik sistemi ve araç muayeneleri gibi konularda bilgiler aktardı.

Milli Eğitim Şube Müdürü Ali Çiçekli, ilçede 98 aracın taşımalı eğitimde görev yapacağını söyledi.

Öğrencilerin sağlıklı, hijyenik, güvenli ve yasaların öngördüğü kriterlere uygun şekilde yolculuk yapmalarını istediklerini belirten Çiçekli, "Öğrencilerimizin evlerinden okullarına, okullarından evlerine güvenli ortamda gidip gelmelerini sağlamak amacıyla düzenli olarak denetimler yapılacak. Bir aksamaya meydan verilmeyecek." dedi.