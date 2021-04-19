Muş'un Bulanık ilçesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) ekipleri, ramazan ayında ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde yaşlılara ve ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek ulaştırıyor.

Bulanık Kaymakamlığı, hayata geçirdiği Aşevi Projesiyle Kovid-19 salgını sürecinde evlerinden çıkamayan yaşlılara devletin şefkat elini uzatıyor.

İlçedeki yaşlılara ve ihtiyaç sahiplerine yardımlaşma ve dayanışma ayı olan ramazanın manevi duygusunu hissettirmeyi amaçlayan Kaymakamlık, SYDV uzmanları tarafından belirlenen evlere her gün sıcak yemek servisi yapıyor.

Diyetisyenler kontrolünde dev kazanlarda özenle pişirilen yemekler, ekipler tarafından her gün sefer taslarına doldurularak ihtiyaç sahiplerinin kapılarına teslim ediliyor.

"Vatandaşların memnuniyeti bizi kamçılıyor"

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi, AA muhabirine, ramazan ayında insanların yanında olmak, devletin sıcak yüzünü göstermek amacıyla projeyi başlattıklarını söyledi.

Projeyi genişleterek daha çok insana ulaşmak gibi bir hedeflerinin olduğunu belirten İlidi, şöyle konuştu:

"Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla yürüttüğümüz Aşevi projemizle 60 aileye hizmet veriyoruz. Ramazan ayının gelmesiyle bu sayıyı 120 haneye çıkardık. 120 haneye her gün sıcak yemek hizmeti veriyoruz. Bunun olumlu yansımalarını da görüyoruz. Vatandaşlarımız memnuniyetlerini dile getiriyorlar.

Özellikle 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız devleti yanlarında hissettiklerini söylüyorlar. Evden çıkamayan vatandaşlarımız salgında büyük sıkıntılar çekiyor. Onlara sıcak yemek götürmenin yanında hijyen ihtiyaçlarını da karşılıyoruz. Onların memnuniyeti bizi kamçılıyor, daha çok aileye ulaşma yönünde çabalarımız devam ediyor."

"Salgın sürecinde insanlara ulaşmak bizi mutlu ediyor"

SYDV Müdürü Nazire Korkmaz da vakıfta kayıtlı olan ilçe sakinlerinin sıcak yemek ihtiyacını karşıladıklarını aktardı.

SYDV uzmanlarında yapılan kontroller sonucu ihtiyaç sahiplerinin belirlendiğini anlatan Korkmaz, "Proje kapsamında ayrıca vatandaşa ihtiyaçları doğrultusunda temizlik malzemesi gönderiyoruz. Salgın sürecinde zor durumda olanlara sıcak yemek hizmeti sunmak bizi mutlu ediyor. Bu sayede onların gönüllerine dokunuyoruz. İnsanlarımızın mutlu olması bizi yeni projeler yapmaya teşvik ediyor. İnsanların hayır dualarını almak ve gönüllerine dokunmak, onların rahatlığını görmek bizi refaha ve mutluluğa ulaştırıyor." ifadelerini kullandı.

İhtiyaç sahipleri ise devlete ve yetkililere teşekkür etti.